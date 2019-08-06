لندن – أنهى المهاجم الإسباني بويان كركيتش تعاقده مع ستوك سيتي، الذي استمر 5 أعوام، حسبما أعلن النادي الإنجليزي الثلاثاء على موقعه الإلكتروني.

ورغم أن تعاقدهما ممتد حتى العام 2020 ، قرر بويان وستوك سيتي إنهائه عبر اتفاق ودي.

وكان بويان (28 عاما) قد انضم في عام 2014 إلى صفوف ستوك قادما من برشلونة، النادي الذي ترعرع به، وخلال إقامته بشمال إنجلترا، مر المهاجم بفترتي إعارة لفريقي ماينز الألماني وألافيس الإسباني.

وخاض بويان مع ستوك 85 مباراة، سجل خلالها 16 هدفا في الدوري المحلي وبطولات الكأس. (إفي)