“بوينج” تعين مديرا إقليميا للمبيعات والتسويق في الشرق الأوسط

دبي- أعلنت شركة بوينج للطائرات التجارية عن تعيين عمر عريقات نائباً لرئيس المبيعات والتسويق في منطقة الشرق الأوسط، ليشرف من خلال منصبه الجديد على أعمال شركة بوينج للطائرات التجارية والخدمات ذات الصلة انطلاقاً من مقرّ عمله الدائم في المنطقة والذي استحدثته الشركة للمرة الأولى في تاريخها.

وسيعمل عمر عريقات، بصفته نائب الرئيس للتسويق والمبيعات، على تعزيز أعمال بوينج للطائرات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، معتمداُ على مجموعة واسعة من العلاقات المتينة والشراكات القائمة التي أسستها الشركة على مر السنين مع أبرز شركات قطاع الطيران التجاري والهيئات الحكومية ومختلف الأطراف المعنية بهذا القطاع في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال عمر عريقات: “تتمتع بوينج بعلاقات قوية في منطقة الشرق الأوسط تمتد لعدة عقود ، تمثل سوقاً حيوية ومهمة للغاية. وأتطلع مع فريق العمل لدي إلى العمل والتعاون بشكل وثيق مع كافة عملائنا وموردينا وشركائنا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لمواصلة تعزيز أعمال الشركة إقليمياً والبناء على نجاحاتها القوية”.

ويتبوأ عمر عريقات منصبه الجديد خلفا لمارتي بينتروت الذي أعلن عن تقاعده مؤخراُ بعد مسيرة مهنية حافلة مع الشركة على مدار 40 عاماً.

انضم عمر عريقات إلى شركة بوينج في العام 1997، ويتمتع بخبرة قيادية طويلة في قطاع الطيران تصل إلى عشرين عاماً، بما في ذلك العمل كمهندس لدى فريق بوينج للهندسة. كما أشرف خلال فترة عمله في قسم التسويق بالشركة على أنشطة تحليل حركة الأسواق والتي استخدمت في توجيه القرارات المتعلقة باستراتيجية المنتجات وتطوير الأعمال.

وعلى مدار السنوات العشر الماضية، شغل عمر عريقات منصب مدير مبيعات أول لدى بوينج للطائرات التجارية في منطقة الشرق الأوسط، حيث نجح بإبرام العديد من عقود مبيعات الطائرات التجارية، كما قام بتسويق مجموعة من الحلول التشغيلية بفضل خبرته الواسعة في مجال هندسة الطيران والإدارة في قطاع الطيران.