بوينغ 777: تعليق استخدام العشرات من الطائرات حول العالم بعد حادث كولورادو

قررت شركة بوينغ الأمريكية تعليق استخدام العشرات من طائراتها من طراز 777 حول العالم، وذلك بعد فشل محرّك إحدى تلك الطائرات السبت الماضي وسقوط حطام منه فوق منطقة سكنية في ولاية كولورادو الأمريكية.

وكان محرك الجناح الأيمن للطائرة اشتعل إثر إقلاعها من مطار دنفر. وتمكنت قيادة الطائرة، التي كانت تقل 231 راكبا فضلاً عن عشرة هم أفراد طاقمها، من العودة والهبوط بأمان في مطار الإقلاع، دون وقوع إصابات.

وعلّقت شركة الخطوط الجوية المتحدة الأمريكية، وشركتا طيران رئيسيتان في اليابان استخدام 62 طائرة من طراز بوينغ 777، كما أعلنت شركة الطيران الكورية الجنوبية تعليق استخدام ست طائرات من الطراز ذاته.

وطالبت السلطات اليابانية جميع شركات الطيران، التي تستخدم طائرات بوينغ 777 المزودة بمحركات برات آند ويتني بي دبليو 4000، بتجنّب مجالها الجوي حتى إشعار آخر.

وقالت هيئة تنظيم الطيران في اليابان إن الأمر يشمل عمليات الإقلاع والهبوط والتحليق.

وأمرت وزارة النقل اليابانية شركة الخطوط الجوية اليابانية (جال) وشركة “إيه إن إيه” اليابانية الخاصة بتعليق استخدام الطائرات التي تستخدم ذلك المحرك.

وقالت الوزارة إنه في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2020، عادت رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليابانية من مطار “ناها” إلى مطار طوكيو الدولي، بسبب عطل في المحرك الأيسر ظهر على بعد نحو 100 كيلومتر شمالي مطار “ناها”.

ويبلغ عمر طائرة الخطوط الجوية اليابانية المشار إليها 26 عاما، وهو نفس عُمر شركة الخطوط الجوية المتحدة التي تعرضت لحادث السبت الماضي.

وقالت اليابان إن شركة “إيه إن إيه” تشغل 19 طائرة من هذا النوع، وأن شركة “جال” تشغل 13منه.

ولم تكن شركة “برات آند ويتني” المتخصصة في صناعة محركات الطائرات، والمملوكة لشركة ريثيون تكنولوجيز، متاحة على الفور للتعليق.

في غضون ذلك، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية توجيها، يتضمن مزيدا من التدقيق في صلاحية تلك الطائرات للطيران، ويشمل عمليات تفتيش فورية أو مكثفة عليها.

وقالت شركة الخطوط الجوية المتحدة يوم الأحد إنها ستحذف، طواعية وبشكل مؤقت، 24 طائرة نشطة من هذا النوع من جداول رحلاتها.

وأظهرت صور نشرتها شرطة ولاية كولورادو حطام طائرة على الأرض، بما في ذلك غطاء محرك محطم في حديقة أمامية لأحد المنازل.

التعليق على الصورة،أظهرت صور حطاما لما يبدو أنه إطار محرك طائرة سقط أمام منزل، وذلك في حادث السبت بولاية كلورادو الأمريكية

وقال المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل إن الفحص الأولي للطائرة أشار إلى أن معظم الأضرار تركزت على المحرك الأيمن، مع أضرار طفيفة فقط في الطائرة.

وأضاف بيان صادر عن المجلس أن المقبض والغلاف انفصلا عن المحرك، كما تحطمت اثنتان من شفرات المروحة، بينما تعرضت بقية الشفرات للضرر.

ووفقا لما ذكرته إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، فإن شركة الخطوط الجوية المتحدة هي المشغّل الأمريكي الوحيد لتلك الطائرات. كما تستخدمها شركات طيران أخرى في اليابان وكوريا الجنوبية، بحسب الوكالة الأمريكية.

وقالت الإدارة في بيان أولي:”راجعنا جميع بيانات الأمان المتاحة بعد الحادث”.

وتابعت: “وفقا للمعلومات الأولية، خلصنا إلى أن الفاصل الزمني للتفتيش يجب أن يختصر بالنسبة لشفرات المروحة المجوفة التي ينفرد بها نموذج المحرك، الذي يُستخدم فقط في طائرات بوينغ 777 “.

وقالت شركة بوينغ إن مستشاريها الفنيين يتعاونون مع المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل في تحقيقه.

وفي عام 2018 تعطّل المحرك الأيمن لطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية المتحدة الأمريكية قبل قليل من هبوطها في هونولولو.