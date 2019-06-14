بويول: تشافي سيصبح مدربا لبرشلونة يوما ما لكن عليه أن يصبر

كيتو – يرى قائد برشلونة السابق كارليس بويول إن زميله السابق في الفريق الكتالوني تشافي هرنانديز سيعود على الارجح لـ”برسا” كمدرب، لكنه في الوقت ذاته ينصحه بالتأني قبل الإقبال على هذه الخطوة.

وقال بويول في مقابلة مع “إفي” من العاصمة الإكوادورية كيتو حيث يقوم بالترويج لبرنامج دولي للرفاهية وجودة الحياة باسم “Vitality”: “يجب التحلي بالصبر مع تشافي. الناس يريدون أن يروه مدربا لبرشلونة الآن وأنا واثق من أنه سيتولى هذا المنصب في يوم من الأيام”.

ويرى بويول أن تشافي عليه أولا “أن يتأهل ويستعد لأنه يمكنك أن تسقط بنفس السرعة التي صعدت بها للقمة إذا لم تحقق نتائج”.

وعلى الرغم من أن بويول يقول لتشافي إنه يود رؤيته كمدرب لـ”برسا”، فإنه ينصحه “كصديق” بالتأني لأن هذه اللحظة “ستأتي في الوقت المحدد لها”.

وبسؤاله عن وضع برشلونة حاليا بعد خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وخسارته نهائي كأس ملك إسبانيا، أقر بويول بانها كانت “أسابيع قاسية للغاية”، مشددا في الوقت ذاته على أنه في كرة القدم “لا يمكن الفوز دائما”.

وتابع “كانت الكثير من الآمال معلقة على برشلونة ولكنه في حالة جيدة فقد فاز بالدوري ثماني مرات في آخر 11 نسخة ويجب تقدير هذا”.

وعزا بويل البالغ 41 عاما هزيمة نهائي كأس الملك أمام فالنسيا إلى توديع التشامبيونز ليغ بالخسارة برباعية نظيفة في “آنفليد” أمام ليفربول قائلا إن هذه الهزيمة “تركت أثرا كبيرا في المشجعين والفريق أيضا”. وعن رأيه في أداء المدرب إرنستو فالفيردي وعما إذا كان أسلوبه يختلف عن طريقة لعب برسا قال بويول إن “برشلونة فوق الاشخاص والمدربين واللاعبين” ولديه “فلسفة لن تتغير”.

وأضاف “الفريق لديه لاعبون جيدون للغاية ولكن رحل تشافي وأندريس (إنييستا) وهما لاعبان شكلا علامة فارقة في برشلونة والمنتخب الإسباني أيضا وكانا مناسبين لأسلوب لعب برشلونة”.

ويرى بويول أن تعويض تشافي وإنييستا لن يكون سهلا قائلا “الأمر نفسه عندما يرحل ليو (ميسي) الذي يعد بالنسبة لي افضل لاعب في التاريخ. العثور على بديل له سيكون مستحيلا”.

وحول ما إذا كان يفكر في العودة لبرشلونة لتولي منصب إداري قال بويول ” الأمر محسوم لدى تشافي، يريد أن يصبح مدربا. أنا لطالما أحببت الإدارة الرياضية أكثر ولكني الآن لا أعلم ما إذا كنت سأعود لبرشلونة في المستقبل”. -(إفي)