بيان أمني حول كمين تم تنفيذه في العاصمة عمان

أصدرت مديرية الأمن العام توضيحا حول ما تداولته صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو وُصف بأنه كمين نفذه رجال البحث الجنائي، للقبض على مطلوب خطير.

و أكدت إدارة البحث الجنائي أن من ظهر في هذا الفيديو مرتدياً زي إحدى شركات التوصيل، هو بالفعل أحد نشامى البحث الجنائي، ضمن مهمة لإلقاء القبض على مطلوب قام بسلب أحد الأشخاص تحت التهديد.

وبينت إدارة البحث الجنائي، أنها وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات، التي حددت تحركات المشتبه به، نفذت الكمين الذي أفضى لإلقاء القبض عليه.

وأشارت إلى أنها تلجأ لهذا النوع من الكمائن انسجاماً مع فلسفة العمل الأمني والتعليمات الصادرة بتنفيذ مهام البحث والتحري وإلقاء القبض على المجرمين، بوسائل وأساليب ذكية يتم تنفيذها بكفاءة وسرعة مع تجنب أي خسائر مادية أو بشرية محتملة بين رجال الأمن أو المواطنين.