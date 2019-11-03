بيان الحملة الشعبية للإفراج عن الأسرى الأردنيين من سجون الاحتلال

عمان-الغد-اصدرت الحملة الشعبية لإطلاق هبة وعبد الرحمن بمشاركة عدد من أهالي الأسرى ومواطنين أردنيين بيانا خلال وقفة تضامنية أما دار رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع في عمان ، لمطالبة الحكومة باتخاذ اجراءات جادة وحاسمة لإطلاق سراح الأسيرين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي وباقي الأسرى الأردنيين في سجون الإحتلال وعددهم 23 اسيرا.

وتاليا نص البيان ” نقف هنا اليوم تزامناً مع اليوم السابع والسبعين لاعتقال الأسيرة الأردنية هبة اللبدي، واليوم الرابع والستين لاعتقال ‏الأسير الأردني عبد الرحمن مرعي في سجون الاحتلال الصهيوني كمعتقلين ‏إداريين في امتهان واضح لكل ‏المعايير الإنسانية، ولينضموا بذلك إلى واحد وعشرين أسيراً أردنياً لدى الكيان.

حياة هبة وعبد الرحمن اليوم مهددة ‏بالخطر في أي لحظة، فهبة مضربة عن الطعام منذ أربعين يوماً، وعبد الرحمن مصاب بالسرطان وحالته ‏الصحية في تدهور مستمر، وهو يلوّح بالإضراب عن ‏الطعام في حال استمر اعتقاله.

نحمل الحكومة الأردنية المسؤولية الكاملة عن سلامة هبة وعبدالرحمن، وعن إعادتهما وباقي الأسرى الى ‏أرض الوطن. ونشدد على اننا لسنا بحاجة إلى تطمينات او لوعود تخديرية. إننا نطالب حكومتنا بإغلاق سفارة الكيان الصهيوني وطرد ‏السفير واتخاذ أقصى الخطوات التصعيدية في وجه الاحتلال لضمان عودة ابنائنا إلى حضن أهلهم، وما يحفظ ‏سلامة أسرانا من الأخطار التي تحدق بهم في أقبية سجون الأحتلال ، وقبل هذا وذاك يحفظ كرامتنا الوطنية ومصالحنا ‏العليا.

‏إن هذين الأسيرين إذ يخوضان معركتهما ضد السجان، إنما يخوضانها دفاعاً عن حق ‏آلاف ‏الأسرى لدى ‏الاحتلال في حريتهم المستلبة، ويخوضانها دفاعاً عن مئات المعتقلين ‏الإداريين بلا تهم، ودفاعاً ‏عن عشرات ‏الأطفال الذين يقبعون في سجون الاحتلال.

الحرية لهبة اللبدي.. الحرية لعبد الرحمن مرعي.. والحرية لجميع أسرانا الأردنيين والفلسطينيين والعرب في سجون ‏الاحتلال.‏”