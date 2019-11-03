بيان الحملة الشعبية للإفراج عن الأسرى الأردنيين من سجون الاحتلال

عمان-الغد-اصدرت الحملة الشعبية لإطلاق هبة وعبد الرحمن بمشاركة عدد من أهالي الأسرى ومواطنين أردنيين بيانا خلال وقفة تضامنية أما دار رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع في عمان ، لمطالبة الحكومة باتخاذ اجراءات جادة وحاسمة لإطلاق سراح الأسيرين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي وباقي الأسرى الأردنيين في سجون الإحتلال وعددهم 23 اسيرا.
وتاليا نص البيان ” نقف هنا اليوم تزامناً مع اليوم السابع والسبعين لاعتقال الأسيرة الأردنية هبة اللبدي، واليوم الرابع والستين لاعتقال الأسير الأردني عبد الرحمن مرعي في سجون الاحتلال الصهيوني كمعتقلين إداريين في امتهان واضح لكل المعايير الإنسانية، ولينضموا بذلك إلى واحد وعشرين أسيراً أردنياً لدى الكيان.
حياة هبة وعبد الرحمن اليوم مهددة بالخطر في أي لحظة، فهبة مضربة عن الطعام منذ أربعين يوماً، وعبد الرحمن مصاب بالسرطان وحالته الصحية في تدهور مستمر، وهو يلوّح بالإضراب عن الطعام في حال استمر اعتقاله.
نحمل الحكومة الأردنية المسؤولية الكاملة عن سلامة هبة وعبدالرحمن، وعن إعادتهما وباقي الأسرى الى أرض الوطن. ونشدد على اننا لسنا بحاجة إلى تطمينات او لوعود تخديرية. إننا نطالب حكومتنا بإغلاق سفارة الكيان الصهيوني وطرد السفير واتخاذ أقصى الخطوات التصعيدية في وجه الاحتلال لضمان عودة ابنائنا إلى حضن أهلهم، وما يحفظ سلامة أسرانا من الأخطار التي تحدق بهم في أقبية سجون الأحتلال ، وقبل هذا وذاك يحفظ كرامتنا الوطنية ومصالحنا العليا.
إن هذين الأسيرين إذ يخوضان معركتهما ضد السجان، إنما يخوضانها دفاعاً عن حق آلاف الأسرى لدى الاحتلال في حريتهم المستلبة، ويخوضانها دفاعاً عن مئات المعتقلين الإداريين بلا تهم، ودفاعاً عن عشرات الأطفال الذين يقبعون في سجون الاحتلال.
الحرية لهبة اللبدي.. الحرية لعبد الرحمن مرعي.. والحرية لجميع أسرانا الأردنيين والفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال.”
عمان-الغد-اصدرت الحملة الشعبية لإطلاق هبة وعبد الرحمن بمشاركة عدد من أهالي الأسرى ومواطنين أردنيين بيانا خلال وقفة تضامنية أما دار رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع في عمان ، لمطالبة الحكومة باتخاذ اجراءات جادة وحاسمة لإطلاق سراح الأسيرين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي وباقي الأسرى الأردنيين في سجون الإحتلال وعددهم 23 اسيرا.