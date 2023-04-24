بيان النقابات المهنية حول اعتقال الكيان للنائب المحامي العدوان

تتابع النقابات المهنية ورغم شح المعلومات اقدام الكيان الصهيوني على اعتقال النائب المحامي عماد العدوان بمزاعم واهيه وهو الذي اكد في اكثر من مناسبه دعمه للشعب الفلسطيني ورفضه للاعتداءات الصهيونيه على شعبنا ومقدساتنا في فلسطين ، وتعتبر النقابات المهنيه انه اعتداء ممنهج على كل صوت حر.

وتطالب النقابات المهنيه الحكومة الاردنية باستخدام كل ادواتها المتاحه للضغط على الكيان الصهيوني للافراج عن النائب العدوان مباشرة ودون قيد او شرط ، كما تطالب الدول العربيه وكل منظمات حقوق الانسان والمؤسسات الدوليه بدعم الاردن في هذا المطلب.

وتؤكد النقابات المهنيه بأن الكيان الصهيوني هو سلطة احتلال لاراضي دوله عربيه وبالتالي فإن أية اجراءات او محاكمات هي باطله قانونا ولا نعترف بها.

وتؤكد النقابات وقوفها خلف شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لابشع صور الاعتداءات والاضطهاد والذي لم يسلم منه ابناء شعبنا وكذلك مقدساتنا الاسلاميه والمسيحيه في القدس.

رئيس مجلس النقباء

نقيب المهندسين الزراعيين

م.علي ابو نقطه