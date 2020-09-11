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الجيش: انفجار الزرقاء ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة

منذ ساعتين
شعار القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي

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عمان -الغد – صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي أن إنفجاراً وقع فجر اليوم الجمعة في أحدى مستودعات ذخائر الهاون القديمة قيد التفكيك في منطقة الطافح القريبة من مدينة الزرقاء والواقعة في منطقة معزولة غير مأهولة بالسكان.
وأضاف المصدر أنه لم ينجم عن الانفجار أي اصابات في الارواح واقتصرت على أضرار مادية، وتشير التحقيقات الاولية أن الانفجار ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الامر الذي أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار.
وتأكد القوات المسلحة بأنها المصدر الوحيد لنشر المعلومات المتعلقة بالحادث بكل شفافية وتهيب بالمواطنين عدم الالتفات للشائعات التي تتناقلها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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