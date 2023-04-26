بيان حزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد” حول توقيف النائب عماد العدوان

يعبر حزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد” عن رفضه واستنكاره لإقدام سلطات الاحتلال على توقيف النائب الأردني المحامي عماد العدوان، بعد تفتيش سيارته والزعم بانه يحمل أسلحة وهو في طريقه لزيارة فلسطين المحتلة.

وجاء البيان” إن الادعاءات الباطلة التي تضمنتها رواية الاحتلال اليمينية المتطرفة تؤكد بانها مخالفة للأعراف الدولية والدبلوماسية ونذكر أن دولة الاحتلال نفسها تأسست على أكاذيب باطله ومزورة.

كان الأحرى بسلطات الاحتلال – في حال صحة الادعاءات المنسوبة للنائب – الاتصال بوزارة الخارجية الأردنية وإعادته إلى بلاده ليتم التحقق من صحة المعلومات والمزاعم المشار إليها ولكن سلطات الاحتلال تصرفت كعصابة دأبت على أعمال القتل والتزوير والاعتقال.

وانطلاقا من الموقف الشعبي الأردني الذي لا يعترف بسلطات الاحتلال ولا محاكمه فإننا نطالب الحكومة الأردنية ودون إبطاء باستعادة النائب العدوان فورا وعدم الاعتراف بنتائج أي تحقيق تجريه سلطات الاحتلال، كما نطالبها باستعادة كل الأسرى والمعتقلين الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني”.