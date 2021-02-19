كوالالمبور – بعد الأخذ بعين الاعتبار القيود الحالية على السفر، والناتجة عن جائحة كوفيد-19 في قارة آسيا، وبناء على المشاورات المكثفة مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم تأجيل معظم المباريات المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتم اعتماد برنامج أحدث المباريات ضمن الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والمقررة يومي 25 و30 آذار/مارس وفق التالي:

– المجموعة الثانية: نيبال مع أستراليا، 30 آذار/مارس 2021، الساعة 3:00 عصراً، ستاد داشراث في كاتماندو

– المجموعة الرابعة: السعودية مع اليمن، 25 آذار/مارس 2021، الساعة 8:30 مساء، ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض

– المجموعة السادسة: طاجيكستان مع منغوليا، 25 آذار/مارس 2021، الساعة 6:00 مساء، ستاد الجمهورية المركزي، دوشانبي

– المجموعة السادسة: منغوليا مع اليابان، 30 آذار/مارس 2021، الساعة 7:30 مساء، ستاد فوكودا، تشيبا

ويواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والحكام وكافة أطراف اللعبة، حيث يعمل عن قرب مع الاتحادات الوطنية الأعضاء لمراقبة الوضع في القارة.

وضمن جهود استئناف منافسات التصفيات الآسيوية بشكل آمن، سوف يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفتح الدعوة أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل طلب استضافة مباريات مجموعاتها بنظام التجمع، وسوف يقوم بتأكيد وإعلان مواعيد المباريات في الوقت المناسبة لتقام في فترة المباريات الدولية في شهر حزيران/يونيو، حيث من المقرر أن تقام المباريات بنظام التجمع في الفترة من 31 أذار/مايو ولغاية 15 حزيران/يونيو 2021.