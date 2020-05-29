عمان-الغد- نشرت وزارة السياحة والاثار ، الجمعة، بيان رسمي بخصوص تأجير المزارع السياحية في البحر الميت.

وتاليا نص البيان: “اشارة لما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بخصوص تأجير ما يسمى بـ ” المزارع السياحية” في منطقة البحر الميت وغيرها ، والملاحظات التي وردت لوزارة السياحة والاثار بهذا الشان، تود الوزارة توضيح ما يلي :

تعد المزارع التي تقدم خدمة الايواء الفندقي من فئات بيوت الضيافة التي تعد من المنشأت الفندقية والسياحية التى جرى تنظيمها مؤخرا بموجب التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 والتي بدأت بالنفاذ بتاريخ 16 نيسان 2020 ،

وحيث انه قد تزامن نفاذ احكام التعليمات مع اعلان العمل باحكام قانون الدفاع ، فانه ولغاية تاريخه لم يتم ترخيص اي مزرعة. وتشير وزارة السياحة والاثار الى ان قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 وتعديلاته تحظر ممارسة اي مهنة سياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة ، بالاضافة الى ان الاوامر الصادرة بمقتضى احكام قانون الدفاع تحظر التجمعات، وعليه فان ذلك يعد مخالفة للتشريعات النافذة”.