بيان صادر عن “بطريركية الروم” بخصوص احتفالات عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي

عمان-الغد- تعلن بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية الى جميع ابناء الشعب الفلسطيني عامة وابناء الكنيسة الارثوذكسية خاصة، انه وبسبب جائحة الكورونا وما ترتب عنها من اجراءات وقائية صادرة عن الجهات الرسمية المختصة، فإنه قد تقرر اقتصار جميع الشعائر الدينية بهذه المناسبة المجيدة، بما في ذلك قداس منتصف الليل، على الرهبان فقط، وان الحكومة الفلسطينية ستتخذ اجراءات مُشددة لتأمين الشعائر التقليدية بما في ذلك الاستقبال الرسمي والشعبي لغبطة البطريرك ثيوفيلوس، بطريرك القدس وسائر اعمال فلسطين والاردن، في ساحة كنيسة المهد بتاريخ 6/1/2021 لضمان نفاذ تعليمات وزارة الصحة بهذا الشأن.

لذا نهيب بابناء الشعب الفلسطيني عامة وابناء الكنيسة الارثوذكسية خاصة تفهم هذا الوضع الاستثنائي والحساس حفاظا على الصحة العامة وسلامتكم وسلامة اقربائكم واحبائكم، ولتفادي تناقل فيروس كورونا الذي تعاني منه الخليقة جمعاء، والذي نصلي، امام القبر الخلاصي والمغارة المقدسة، لكي يتحنن الله علينا، وعلى خليقتة جمعاء، وان يبعد عنا هذا الوباء.

لذلك نرجو من الجميع التزام بيوتهم، واتباع شروط السلامة العامة، وقرارت الحكومة الفلسطينية حتى تمر هذه الاعياد المباركة بخير وسلام وصحة وعافية.

كما نود ان نتقدم بالشكر الجزيل وعظيم التقدير لفخامة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينة و للجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، متمثلة برئيسها الدكتور رمزي خوري، على جهوده المميزة في ضمان الترتيبات اللازمة لسلامة الاحتفالات بالعيد المجيد، طالبين من الطفل المولود في مغارة بيت لحم، كل الخير والعتق من هذا الفيروس الخطير لجميع ابناء الشعب الفلسطيني.