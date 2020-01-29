بيان صادر عن تجمع عشائر بئر السبع في الأردن رفضا لصفقة القرن

عمان-الغد– أعلن تجمع أبناء بئر السبع في الأردن في بيان لهم اليوم، عن رفضهم القاطع لصفقة القرن والتي أعلنها ترامب مساء أمس الثلاثاء.

وتاليا نص البيان

يعلن تجمع أبناء بئر السبع في الأردن رفضه القاطع لصفقة القرن التي أعلنها ترامب كوعد بلفور جديد للصهاينةويعتبرها خرق لكافة المواثيق الدولية والقرارات الأمميه بهذا الشأن (وعد من لا يملك لمن لا يستحق) وعليه فإن هذا الخرق يستوجب المحاكمة الدولية.

وإننا في تجمع أبناء بئر السبع في الأردن نؤكد ان حق العودة حق مقدس كفلته كافة القوانين الدولية والأعراف والقرارات الامميه لن نتنازل عنه ولم ولن نفوض أي كان بالتنازل عنه وان فلسطين كل فلسطين ليست للبيع واراضيها من البحر إلى النهر ليست للمقايضة أو البيع عربية إسلامية ستبقى وعاصمتها القدس شاء من شاء وأبى من وأبى.

ان التجمع يثمن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الجريء حيال صفقة القرن ورفضها لما تشكله من مساس في الحقوق العربية الإسلامية التاريخية في فلسطين .

وعلية فإن التجمع يدعو كافة القوى الحيه والفعالة في وطننا الاردني العزيز إلى التكاتف والتعبير السلمي لرفض صفقة القرن ونحيي الشعب الاردني بكافة أطيافه على وقفات ألعز والكرامة حيال فلسطينية فلسطين ورفضهم التام لاي محاولة للمساس بالحقوق الفلسطينية المشروعة.

كما ندعو حكومتنا إلى التماشي مع لأأأت جلالة الملك الثلاثه لا للتوطين ولا للوطن البديل ولا تفريط بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين والغاء اتفاقية وادي عربة وطرد السفير والغاء اتفاقية الغاز.

كما ندعو السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات عملية وإنهاء الانقسام الداخلي وحل السلطة الفلسطينية والعودة إلى منظمة التحرير الفلسطينيةبإطارها الثوري والنظالي ووقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي.

كما نأمل من كافة الجماهير العربية والإسلامية في كافة انحاء العالم إلى رفض صفقة القرن ومن كافة القوى الحرة في الداخل الفلسطيني الى هبه شعبية توصل صوت الرفض الى العالم .

حمى الله الوطن الاردني و الفلسطيني من كل سوء وحفظ الله احرار الأمة القابضين على الجمر