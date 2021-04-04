بيان صادر عن جمعية عون الثقافية الوطنية

عمان- الغد- تؤيد جمعية عون الثقافية الوطنية الغيورة على وطنها والمساندة لقيادتنا الهاشمية الحكيمة ما قامت به الأجهزة الأمنية من إجراءات أمنية تؤكد على منعة الأردن وقوته ووحدته قيادة وشعباً وأجهزة أمنية.

وتؤكد كافة هيئات الجمعية إنحيازها الدائم إلى جانب الوطن ووقوفها خلف جلالة الملك المفدى،بما يراه جلالته ضرورياً وكفيلاً بحفظ أمن وإستقرار الوطن أرضاً وشعباً.

وهنا نؤكد للقاصي والداني بأن الأردن سيبقى عصياً منيعاً وسيبقى واحة أمن وأمان وإستقرار في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة، ووعي الشعب الأردني العظيم الذي لا تنطوي عليه أي من الاعيب أعداء الوطن، ولا يسمح العبث بقضاياه الجوهرة،وسيقف ضد أية محاولات تستهدف ثوابت ومبادئ الدولة الأردنية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف.

ونحن على ثقة تامة بحكمة قيادتنا الهاشمية وبمهنية أجهزتنا الأمنية وحرفيتها العالية القادرة على التعامل مع كافة الأشخاص داخلياً وخارجياً.وبوعي شعبنا الأردني الواعي والمدرك لحقيقة كل ما يدور من حوله.

ومن هنا ومن منطلق إنتمائنا لثرى الوطن وولائنا لقيادتنا الهاشمية الحكيمة فإننا نبارك بكل قوة كافة أوامر جلالته الصادرة لقيادة الجيش العربي الأردني والأجهزة الأمنية بهدف الحفاظ على أمن وإستقرار الوطن وصون كرامة مواطنيه.

ومن هنا فإننا نضع أيدينا بأيدي كافة مكونات المجتمع الأردني،ونضم صوتنا لصوتهم بضرورة الإستماع إلى أخبار الوطن من مؤسساته الإعلامية الرسمية وعدم الإنجرار وراء تلك الدعوات الهدامة وعدم الإستماع للإشاعات المغرضة التي تُبث على بعض الفضائيات ووكالات الأنباء الخارجية الداعية لنشر البغضاء والضغينة وبث التفرقة بين أبناء الوطن الواحد لزعزعة أمن وإستقرار الوطن.

ونؤكد على عهدنا لله وقائد مسيرتنا المباركة (عميد آل البيت) مولانا المفدى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين،والشعب الأردني العظيم،بأن نكون كعهدكم بنا على الدوام،مخلصين للوطن، أوفياء للعرش الهاشمي، محبين لكل الأردنيين واخواننا العرب والمسلمين، وسنبقى جنوداً حُماة للوطن ودرعا صلباً لمقدساتنا وأرضنا.

وتهدي الجمعية مبادرتها(الأردن خلي عينك عليها) المرفقة لأبناء الشعب الأردني

عنهم: اسعد إبراهيم ناجي العزام/رئيس الهيئة الإدارية