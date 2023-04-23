بيان صادر عن شقيق النائب عماد العدوان

أصدر شقيق النائب عماد زيدان العدوان بيانا حول قضية اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي وقال فيه : ”

بعد التوكل على الله جل جلاله

فانني اشكر جميع الاردنيين من كل المنابت والاصول على وقفتهم الطيبة المعروفة والممزوجة بالشهامة.

ولكن وخوفا من أن تمتد يد اي حاقد أو ياتي اشخاص علينا لنيل غاية شخصية له فانني باسمي وباسم كامل ابناء العمومه من قبيلة العدوان

نوكل امر اخي عماد الى الله اولا ومن ثم الدولة الأردنية والحكومة ومجلس النواب لاحضار ابننا عماد من ايدي الصهاينة.

وانني على علم من خلال ابناء العمومة أن جميع أجهزة الدولة الان في حراك وسعي لاحضار ابننا عماد.

ولا استطيع أن أخص أحدا بالشكر على ما يفعلوه وسوف يفعلوه لاحضار ابننا عماد واننا نثق باجهزتنا الامنية التي لها دور كبير في متابعة هذه القضايا وانها قادرة على انهائها وبمتابعة وزراة الخارجية التى ما زالت تسعى لانهاء هذه الازمة كعادتها في كل القضايا الوطنية واحضار ابننا.