“لجنة الأطباء”: الدعوة إلى الاعتصام تضليل لا تستجيبوا له

عمان-الغد- أصدرت نقابة الأطباء الأردنيين بيانا مساء السبت، صرحت فيه، بأن لجنة ممارسة مهام وصلاحيات مجلس نقابة الأطباء علمت بخبر دعوة الدكتور حيدر المدني الى اعتصام يوم الاربعاء الموافق 24 آذار في ساحات مجمع النقابات المهنية وامام مدخل نقابة الأطباء.

وأضافت أنه على ضوء ذلك تدارست لجنة ممارسة مهام وصلاحيات مجلس نقابة الاطباء هذا الموضوع ومبرراته واختيار توقيته ووجدت أن هذه الدعوة الى الاعتصام في هذا الوقت والتاريخ تؤدي الى تضليل جمهور الاطباء، خاصة أن الزميل الدكتور حيدر المدني قد انتحل صفة رئيس لجنة ادارة الصندوق التعاوني ويستخدم ورق مروس نقابة الاطباء و ختم نقابة الاطباء في مراسلاته الشخصية مستخدما رقم صادر نقابة الأطباء وجميع ذلك يندرج تحت عناوين وافعال يجرمها قانون العقوبات كما اختار وقتا غير مناسب لزج موضوع صندوق التعاوني مع مواضيع تدعو اليها بعض الجهات لمآرب أخرى.

وتابعت، إن لجنة ممارسة مهام وصلاحيات مجلس نقابة الاطباء وهي لجنة مشكلة من بين الأطباء وتعمل من اجلهم تهيب بعدم الاستجابة الى هذا النداء المضلل ومحاولته تسيسس موضوع الصندوق التعاوني ومواضيع نقابية اخرى من خلال اقحام حراكيين من خارج جسم الأطباء في هذه الدعوة، كما وتهيب اللجنة بالزملاء الالتفاف حول الوطن وقيادته في هذه المرحله الصعبه والابتعاد عن اي شيء قد يعكر صفو حالة الامن الذي نسعى جميعا المحافظة عليه.

وأكدت في نهاية البيان، أن اللجنة دعمها المستمر للجنة ادارة الصندق التعاوني الجديده في مساعيها لاتمام كافة الاجراءات التنفيذية والعملية لانجاح المشروع بما يخدم نقابة الاطباء وتؤكد دعمها لانجاح عمل كافة صناديق النقابة والنهوض بها داعيين الله العلي القدير ان يحفظ وطننا وأن تبقى مؤسساتنا قوية متماسكة تشكل سياجا له.