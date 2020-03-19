بيان صادر من إدارة مكة مول

إدارة مكه مول ممثلة بمديرها العام السيد عبيدة الكردي، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية واستكمالاً لواجبها اتجاه هذا الوطن الغالي، توقف استحقاق الإيجارات على المحلات كاملة طيلة فترة الإغلاق المحددة من قبل رئاسة الوزراء،وذلك للتخفيف على التجّار ولعدم تضرّر القطاع التجاري وعدم تحميل المستأجرين أعباء إضافيه…

وتعلن عن التزامها المطلق اتجاه الوطن ومع المواطن بقرارات الإغلاق ومنع التجمّعات والوقوف مع الوطن وأبناء الوطن بهذا الظرف الاستثنائي.

حمى الله الأردن قيادةً وشعباً وحكومةً.