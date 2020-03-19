شركات وأعمال

بيان صادر من إدارة مكة مول

منذ 33 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

إدارة مكه مول ممثلة بمديرها العام السيد عبيدة الكردي، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية واستكمالاً لواجبها اتجاه هذا الوطن الغالي، توقف استحقاق الإيجارات على المحلات كاملة طيلة فترة الإغلاق المحددة من قبل رئاسة الوزراء،وذلك للتخفيف على التجّار ولعدم تضرّر القطاع التجاري وعدم تحميل المستأجرين أعباء إضافيه…
وتعلن عن التزامها المطلق اتجاه الوطن ومع المواطن بقرارات الإغلاق ومنع التجمّعات والوقوف مع الوطن وأبناء الوطن بهذا الظرف الاستثنائي.
حمى الله الأردن قيادةً وشعباً وحكومةً.

مقالات ذات صلة

أعلن الدكتور جميل الدهيسات رئيس جمعية المركز الاسلامي

جمعية المركز الاسلامي تتبرع بـ200 الف دينار لمساندة وزارة الصحة ومساعدة المحتاجين

منذ 8 ساعات

البنك الاسلامي الاردني يتبرع بـــ 100 ألف دينار لوزارة الصحة

منذ 8 ساعات

دعم بقيمة 100 ألف دينار من “المركزية تويوتا” للتصدي لفيروس كورونا

منذ 8 ساعات

“ام اس فارما” تتبرّع بأدوية ومستحضرات بنصف مليون دينار لمواجهة كورونا

منذ 8 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock