بيان من “الزراعة” حول البطيخ الأردني

عمان-الغد- الزراعة توكد سلامة المنتج المحلي من البطيخ وتدعو على ضرورة عدم الالتفات الى الاخبار التي تشكك في جودة وسلامة المنتج

عمان -الغد-رصدت وزارة الزراعة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من الفيديوهات وا لاخبار التي تشكك في جودة وسلامة منتج البطيخ المحلي .

وعليه فأن الوزارة تؤكد على جودة وسلامة المنتج المحلي من البطيخ ونؤكد على ضرورة عدم الالتفات لمثل هذه الاخبار غير السليمة وعدم تداولها خاصةاننا نرصد تداولها سنوياً بمثل هذا الوقت و ان ما يتم تداوله في الاسواق هو منتج محلي و الاردن لا يستورد البطيخ وهو دولة مصدرة للبطيخ.

وتبين الوزارة ان الفرق المسؤولة عن سلامةوجودة المنتجات الزراعية المنتشرة في اسواق الخضار والفاكهة تقوم باجراء جولات تفتيشية بصورة مستمرة لضمان مطابقة المنتجات الزراعية للمواصفات الفنية الاردنية للخضار والفواكه والتأكد من كافة معايير سلامة وجودة تلك المنتجات سواء كان من حيث النضج او اللون او الحجم او الشكل كما يتم اخذ عينات عشوائية لفحص متبقيات المبيدات لضمان مطابقتها للمعايير الدولية ؛ ولم تسجل لدى وزارة الزراعة اي شكوى بهذا الخصوص ولم تلحظ وجود اي مما يتم تداوله من اخبار غير سليمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ،،سواء كان ذلك على المنتجات المتداولة في الاسواق المحلية او تلك التي يتم تصديرها خارجيا نظرا لما تتمتع به من سمعة طيبه ومواصفات قياسية عالية وجودة فائقة، كما ان الوزارة تابعت مع كافة الجهات الصحية و لم نرصد اي شكاوى بهذا الخصوص سواء من وزارة الصحة او المواطنين.

ونهيب بالاخوة المواطنين ضرورة تحري المعلومات من المصادر الموثوقة وعدم تداول معلومات قد تلحق الضرر في سمعة المنتج المحلي وتؤثر على القطاع الزراعي ، والوزارة قد اصبح لديها رزنامة للشائعات ونتابعها بشكل يومي وسنعمل على الرد عليها بشكل مباشر والتوجه للجهات المختصة في حال وجود اثر سلبي على المزارعين او المنتج المحلي الذي يعتبر الاكثر جودة في المنطقة .