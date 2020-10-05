بيان من “الغذاء والدواء” حول كتات الكشف عن كورونا

“الغذاء والدواء”: استيراد كتات الكشف عن كورونا لا يتم الا بعد التاكد من مأمونيتها وفعاليتها وحسب أسس استيراد وتداول المستلزمات الطبية

عمان-الغد- أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بيانا حول كتات الكشف عن كورونا، قالت فيه:

إشارة الى ما تم تداوله مؤخرا حول تلوث مسحات الكتات المستخدمة للكشف عن فيروس كورونا Covid-19 بفيروس كورونا، تؤكد المؤسسة العامة للغذاء والدواء انه لا يتم استيراد هذه الكتات الا بعد احضار كافة الوثائق التي تثبت مأمونيتها وفعاليتها وحسب أسس استيراد وتداول المستلزمات الطبية.

وتوضح المؤسسة أن وزارة الصحة تقوم باستخدام الفحص المرجعي ( Control test ) للتأكد من مأمونيتها ، علما بأنه لم يتم ذكر تلوث مسحات الكتات على مواقع الرصد العالمية المعتمدة .

هذا وتهيب المؤسسه بالاخوة المواطنين التواصل معها في حال وجود أي استفسار او ملاحظة بهذا الخصوص على جميع وسائل التواصل وعلى مدار الساعة والتي تشمل خط الشكاوى الساخن المجاني 117114 وعلى البريد الالكتروني INFO@JFDA.JO ومن خلال رقم الشكاوى عبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000