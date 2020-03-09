بيان من الفوسفات حول علاقتها بـ “الأبيض للأسمدة”

عمان – أوضحت شركة مناجم الفوسفات الاردنية، أن علاقتها بشركة الأبيض للأسمدة والكيماويات الأردنية (جافكو)، تنحصر فقط بمساهمتها في الأخيرة بين عدة مساهمين.

وقالت شركة الفوسفات في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن إدارة “جافكو” هي من تتخذ القرارات وليس أي من المساهمين فيها.

وأكدت أنها دفعت كامل المستحقات المترتبة عليها لقاء مساهمتها في “جافكو” منذ تأسيسها والتي لا تزيد على 25 بالمئة من رأس المال، وهي في الترتيب الثالث بين المساهمين.

يذكر أن جافكو تأسست عام 2007 لغايات إنتاج الأسمدة والمواد الكيماوية في منطقة وادي الابيض جنوبي المملكة بالمشاركة مع شركة “جافكو البحرين” بنسبة 42 بالمئة، والشركة العربية للتعدين وشركة فينشر كابيتال بنك، وشركة الفارس للاستثمار والصناعة، وشركة حقل البحر.