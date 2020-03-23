بيان من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يرفض ربط “كورونا” بالتوحد

عمان – الغد – رصد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تداولاً لمنشور على صفحات التواصل الإجتماعي تظهر فيه سيدة مع نص يقول: “بعد أسبوعين راح نطيب من الكورونا ويبلشوا يعالجونا من التوحد”.

وتعليقا على المنشور قال المجلس إنه يعول على “وعي المواطن الأردني وتقديره لحجم المسؤولية في هذا الظرف الإستثنائي الذي تمر به البلاد”، داعيا الجميع “إلى عدم تداول مثل هذه العبارات التي تقرن جائحة كورونا بالتوحد لما في ذلك من إساءة شديدة لأصحاب هذه الإعاقات وذويهم، الذين يستحقون كل التقدير والإحترام لما يقومون به من دور فاعل بمجتمعهم وخدمة وطنهم في حدود ما أتيح لهم من إمكانيات”.

وأكد المجلس، في بيان، أن “الأولى أن يحظى الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً إضطراب التوحد والإعاقات الذهنية المختلفة، بالإهتمام من ناحية رفع الوعي والتدابير الوقائية والمساعدة فيما يواجهونه من تحديات في مثل هذا الظرف العصيب”.