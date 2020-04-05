بيان من النواصرة .. تعليقا على توقيفه إثر مخالفته حظر التجول

عبدالله الربيحات

عمان – قال الدكتور ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين، في تصريح صحفي أصدره فجر اليوم، تعليقا على توقيفه فترة من الوقت، إثر ضبطه بمخالفة حظر التجول مساء أمس الأحد، إنه لم يكن في نزهة ولم يذهب للتسوق، بل إلى البنك من أجل توقيع شيكات لعدد من موظفي النقابة.

وأكد النواصرة أن “تعامل الأمن غاية في الرقي”، معلنا أن النقابة تسعى لإطلاق مبادرة لتخصيص مليون دينار لصرف روات المعلمين في القطاع الخاص الذين لم يتسلموا رواتبهم من مدارسهم.

وفيما يلي نص التصريح الصادر عن النواصرة:

لن نسمح لمتربّصٍ أن ينال من الوطن…

انا في بيتي الان والحمد لله…

لم اكن في نزهه، ولم اذهب للتسوق ولم اذهب لأشتري طعاما لجرو كلب ولا لهرّتي ، انما ذهبت الى البنك الإسلامي(الرئيسي) بتنسيق مع مجلس النقابة من أجل توقيع شيكات لعدد من موظفي النقابة لم يستلموا رواتبهم والامر الاخر، كنا بصدد طرح مبادرة – وستطرح إن شاء الله – بالتعاون مع البنك الاسلامي الاردني لتخصيص مليون دينار للزملاء المعلمين في القطاع الخاص الذين لم يستلموا رواتبهم من مدارسهم، علّنا نساهم في تخفيف العبء عنهم.

تعامل الامن العام غاية في الرقي، وكله في سبيل الوطن يهون.

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