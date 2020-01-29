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بيان من “تحالف مجابهة صفقة القرن” للمشاركة في مسيرة الجمعة

منذ 4 دقائق

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عمان – الغد – أكد التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن رفضه القاطع لهذه المؤامرة المشؤومة بكل ما تحمله من تفاصيل وعناوين استعمارية تسعى لإعطاء محتل غاصب شرعية في احتلاله، وتستهدف شعبا مناضلا مدافعا عن أرضه وتاريخه وحقوقه الشرعية الثابته وفي مقدمتها حق العودة لكل المشتتين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال في بيان اليوم، إن الإعلان الأميركي ي لما يسمى ببنود صفقة القرن، محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وإسدال الستار على آخر فصولها تمهيدا لمشروع صهيوني توسعي استعماري، سيكون فيه الأردن المستهدف الأول بعد فلسطين.

وأضاف بيان التحالف  أن خيار المقاومة هو الأنجح في مواجهة هذا الاحتلال الغاصب ومواجهة مشاريعه التوسعية فالمحتل لا يفهم إلا لغة القوة. كما دعا البيان إلى المشاركة في جمعة رفض الصفقة يوم الجمعة القادمة بمسيرة شعبية حاشدة تنطلق من المسجد الحسيني بعد صلاة الجمعة مباشرة.

وأكد التحالف أن فلسطين، كل فلسطين أرض عربية إسلامية لن تقبل التهويد والاحتلال وستفشل كل المؤامرات وتتحطم على صخرة صمود شعبها المرابط الصامد ومقاومته الباسلة.

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