بيان من السفير الأميركي في الأردن حول تحديث القطاع العام

عمان – الغد – “بذل الأردن، خلال الأشهر الأخيرة، جهودًا محورية للنهوض باقتصاده، ورسم الطريق نحو المستقبل للمواطنين. تدعم الولايات المتحدة رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي وخارطة الطريق لتحديث القطاع العام بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني. لقد أطلقت المملكة الأردنية الهاشمية، في الذكرى المئوية الثانية لتأسيسها، أجندة وطنية طموحة، تلبي احتياجاتها الاقتصادية لتشمل النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة مع تحديث القطاع العام لزيادة كفاءته وقدراته وتحسين مستوى الخدمات.

تؤكد الولايات المتحدة من جديد التزامها الثابت تجاه الأردن وقيادة الملك عبد الله الثاني كشريك استراتيجي وقوة للسلام في المنطقة واستعدادها لدعم الجهود التي تبذلها المملكة في ترجمة هذه الرؤية العشرية وخارطة الطريق إلى واقع ملموس.”