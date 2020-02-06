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بيان من هيئة تنظيم النقل حول تحويل مكاتب التكسي إلى شركات

منذ 41 دقيقة
سيارات تكسي في أحد شوارع عمان- (تصوير: أسامة الرفاعي)
سيارات تكسي في أحد شوارع عمان- (تصوير: أسامة الرفاعي)

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عمان –  نفى مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة صلاح اللوزي ما نشرته وسائل إعلام عن نية الهيئة دمج مكاتب التكسي وتحويلها إلى شركات.

وقال في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية “بترا” اليوم، إن الهيئة لا تعتزم دمج مكاتب التكسي في شركات بالرغم من أن التشريعات تتيح لها إجراء عملية الدمج.

وحول المركبات العاملة عبر تطبيقات النقل الذكية دون ترخيص، شدد اللوزي على أن الهيئة تلاحقها وسائقيها عبر لجانها المختصة.

وقال اللوزي: هناك غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف دينار بانتظار تلك المركبات، منبها مستخدمي تطبيقات النقل الذكية من استخدام غير المرخص منها لكونها تعرض أمانهم وبياناتهم الشخصية للخطر. -(بترا)

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