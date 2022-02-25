بيان هام للأردنيين في أوكرانيا

عمان-الغد- في ضوء التطورات في أوكرانيا، حدّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المعابر والنقاط الحدودية مع أوكرانيا والتي يتواجد فيها القناصل وموظفي السفارات وأسمائهم وأرقام التواصل معهم على النحو المبين أدناه:

معابر الحدود الأوكرانية- الرومانية:

١- معبر (سيريت/ Siret):

القنصل يزن القيسي: 0040737373273

٢- معبر (ايساكتشا/Isaccea):

مساعد القنصل ظاهر الغزاوي: 0040732947388

معابر الحدود الأوكرانية – البولندية:

١- معبر (Korczowa-Krakowez/كورتشوفا-كراكوفتز):

القنصل خالد بني سلمان: 00491743117913

مساعد القنصل عبدالرحمن الجراح: 004915772548154

٢- معبر (Dolhobyczo-Uhryniw/دولهوبيتشو-أوخرينيف):

القنصل محمد عريقات: 0041766636358

معابر الحدود الأوكرانية- الهنغارية:

١. معبر (تشوب Csap/Záhony):

القنصل عصام الرقاد: 00436767388014

مساعد القنصل فارس دبابنة: 00436766846092

معابر الحدود الأوكرانية- السلوفاكية:

١. معبر (Uzhhorod/اوزهورود):

القنصل نورس جانخوت: 004366565513092

مساعد القنصل فهمي أبو رمان : 00436507716412