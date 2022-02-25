آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

بيان هام للأردنيين في أوكرانيا

6:48 م2022-02-25
السفارة الأردنية
السفارة الأردنية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد-  في ضوء التطورات في أوكرانيا، حدّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المعابر والنقاط الحدودية مع أوكرانيا والتي يتواجد فيها القناصل وموظفي السفارات وأسمائهم وأرقام التواصل معهم على النحو المبين أدناه:

معابر الحدود الأوكرانية- الرومانية:
١- معبر (سيريت/ Siret):
القنصل يزن القيسي: 0040737373273

٢- معبر (ايساكتشا/Isaccea):
مساعد القنصل ظاهر الغزاوي: 0040732947388

معابر الحدود الأوكرانية – البولندية:
١- معبر (Korczowa-Krakowez/كورتشوفا-كراكوفتز):
القنصل خالد بني سلمان: 00491743117913
مساعد القنصل عبدالرحمن الجراح: 004915772548154

٢- معبر (Dolhobyczo-Uhryniw/دولهوبيتشو-أوخرينيف):
القنصل محمد عريقات: 0041766636358

معابر الحدود الأوكرانية- الهنغارية:
١. معبر (تشوب Csap/Záhony):
القنصل عصام الرقاد: 00436767388014
مساعد القنصل فارس دبابنة: 00436766846092

معابر الحدود الأوكرانية- السلوفاكية:
١. معبر (Uzhhorod/اوزهورود):
القنصل نورس جانخوت: 004366565513092
مساعد القنصل فهمي أبو رمان : 00436507716412

6:48 م2022-02-25
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock