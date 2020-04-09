“بيبسيكو” تدعم تكية أم علي بـ200 ألف دينار

عمّان – تجسيداً لالتزامها المتواصل بتأدية واجباتها التضامنية، قدمت شركة “بيبسيكو” الشركة العالمية للأغذية والمشروبات من خلال منشأتها الخيرية مؤسسة بيبسيكو وشركة الثلج والصودا والكازوز الأردنية (“مشروع مشترك بين بيبسيكو العالمية والقحطاني القابضة”)، وموزعها لماركة شيبس “ليز” في المملكة، شركة عمر بولص الزعمط، تبرعاً مالياً لتكية أم علي بقيمة 200 ألف دينار أردني، وذلك لمساندتها في ضمان استمرار عمليات هذه الأخيرة وتعزيز قدرتها على إيصال الدعم الغذائي للأسر العفيفة والأقل حظاً وللحالات الإنسانية والطارئة المستفيدة من برامجها في مختلف أنحاء المملكة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المملكة والتي يلازم فيها أبناء الوطن منازلهم مع حظر التجول تصدياً لفيروس كورونا التاجي.

وتعبر هذه المبادرة عن حرص شركة بيبسيكو والقحطاني القابضة على تأدية دور إيجابي وفعال خصوصاً في ظل التحديات الراهنة وذلك دعماً للحكومة والقيادة الرشيدة للمملكة، وتماشياً مع تطلعات المجتمع الأردني. ويعد هذا التبرع امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي جمعت ما بين الشركة وتكية أم علي على مدار السنوات الماضية. وباعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، تقوم شركة بيبسيكو بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية لضمان استمرار أعمالها لتلبية احتياجات المستهلكين ومواصلة رفد الأسواق بمنتجاتها.

وصرح الرئيس والمدير العام لشركة بيبسيكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، عامر شيخقائلًا: تلعب تكية أم علي دوراً بالغ الأهمية في المجتمع الأردني في الوقت الراهن لتخفيف وطأة الظروف الحالية على الآلاف من العائلات الأردنية، ونفخر بقدرتنا على دعمها والوقوف جنباً بجنب مع هيئات المجتمع المدني والحكومة الأردنية لضمان تخطي الأردن صعوبات وتحديات الوضع الحالي. اليوم هناك رؤية واضحة من القيادة الهاشمية للمملكة والحكومة لتفادي الآثار السلبية لهذه المرحلة الحرجة، وعلى الجميع لعب دور إيجابي في المجالات المختلفة بما فيه مصلحة الأردن أولاً وأخيراً.”

وبدوره، شكر مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر شركة بيبسيكو قائلاً: “تؤمن تكية أم علي بأهمية شراكتها مع مؤسسات القطاع الخاص، مثمناً مساهمة “شركة بيبسيكو من خلال منشأتها الخيرية مؤسسة بيبسيكو وشركائها وموزعيها” بما تمثله من استجابة سريعة للتحديات التي تواجهها التكية في استدامة برامجها في ظل الظروف الحالية والمتمثلة بإيصال الدعم الغذائي إلى 30 ألف أسرة شهرياً في كافة محافظات المملكة، حيث لطالما كانت المسؤولية المجتمعية عمادَ أي مجتمع وأحد أولويات تكية أم علي الاستراتيجية في سبيل تحقيق رؤيتها المتمثلة في الوصول لأردنٍ خالٍ من الجوع.”

وتابع قائلاً: “ويعد هذا الدعم مساهمةً فاعلة وضرورية خصوصاً في أوقات الأزمات –كالتي نمر بها حالياً-، لا سيما وأن تكية أم علي تقوم حالياً بإيصال الدعم الغذائي المستدام للأسر الأكثر حاجة والأشد فقراً في المملكة بما ذلك حالات الإغاثة الإنسانية والطارئة. وعليه، فإن تعاضد كافة المؤسسات مع بعضها البعض، من شأنه أن يحافظ على ديمومة إيصال الدعم الغذائي للأسر، في وقتٍ يعدٌّ الأكثر حسماً بالنسبة لهذه الأسر، خصوصاً أن جميعها أسرٌ لا يمكن تأهيلها.”

هذا كانت شركة بيبسيكو قد تبرعت على الصعيد العالمي بأكثر من 45 مليون دولار للأشخاص والمجتمعات حول العالم المتضررين من هذا الفيروس المدمر، كما وفرت ولا تزال توفر الدعم الإنساني المحلي الحيوي، فضلاً عن توزيع أكثر من 50 مليون وجبة مغذية في جميع أنحاء العالم.