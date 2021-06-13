“بيبسي الأردن” تتبرع بـ100 حاوية للنفايات دعما لبلدية الرصيفة



عمان- انطلاقاً من انخراطها المتواصل في فعاليات حماية النظام البيئي، تبرعت شركة الثلج والصودا والكازوز الأردنية، “بيبسي الأردن”، “مشروع مشترك مع بيبسيكو العالمية ومجموعة القحطاني القابضة”، لبلدية الرصيفة بمائة حاوية للنفايات.

واستهدفت “بيبسي الأردن”، عبر هذه المبادرة، تسهيل عمليات تجميع النفايات بالشكل السليم والآمن لإدارتها بفعالية، إلى جانب تسهيل تبني السلوكيات التي تعزز الحفاظ المسؤول على البيئة لدى أبناء منطقة الرصيفة التي تحتضن مصانع الشركة، والتي توليها الشركة اهتماماً بالغاً وتحرص على خدمة قضاياها التنموية.

وبالتعاون مع بلدية الرصيفة، تم توزيع الحاويات التي يبلغ حجم كل منها 1100 لتر، وفقاً لإرشادات البلدية، في مواقع رئيسة عدة في أنحاء الرصيفة من مواقع الكثافة التي تخلو من الحاويات.

وعلق مدير عام الموارد البشرية والعلاقات العامة لدى “بيبسي الأردن”، معتصم سلامة، بالإشارة إلى أن مبادرة التبرع بالحاويات تندرج في إطار استراتيجية الشركة للاستدامة، وقال: “ننتهج ممارسات مستدامة تتناغم مع الممارسات العالمية فيما يتعلق بالتحوّل نحو كوكب أخضر ونعمل على دمجها مع عملياتنا التشغيلية ونشاطاتنا للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، كما أننا نسعى لتعزيز مركزنا كشركة صديقة للبيئة”.

ويشار إلى أن بيبسكو العالمية وفروعها كافة في العالم تدمج الاعتبارات البيئية في مختلف جوانب عملها وعملياتها، بما لا يقتصر على الصعيد التشغيلي والداخلي، بل وبما يمتد ليشمل دمجها في مبادراتها ونشاطاتها ذات الأبعاد التنموية البيئية التي تتضمنها استراتيجيتها للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، وهو ما يؤكد دور الشركة في خدمة المجتمعات المحلية والبيئة المحيطة التي تعمل ضمنها، وفي دعم الجهود الرامية للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها واستغلال البدائل المتاحة، من أجل الوصول إلى الاقتصاد الأخضر المنشود الذي يقود بدوره لتنمية مستدامة شاملة، وبالتالي خلق غدٍ أفضل للجميع.

