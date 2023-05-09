بيبي ومعظم الوزراء يمثلون مسيرة فاشلين

هآرتس

نحاميا شترسلر

لو أنهم قالوا لي قبل أربعة أشهر، إن نتنياهو سينفذ هاراكيري رائعا كهذا لما كنت صدقت. كنت سأقول إن هذا أمنية فقط. ولكن الاستطلاعات التي نشرت في هذا الأسبوع في القناتين 12 و13، كشفت أن بيبي هبط الى 24 مقعدا، في حين أنه يوجد لبني غانتس 29 مقعدا. والأكثر من ذلك، يوجد للمعارضة (من دون حداش- تاعل) 63 مقعدا مقابل 52 مقعدا للائتلاف. هذا يدل على أن الجمهور يفهم الموضوع. هو يعاقب بسرعة من قام بتشكيل حكومة مضخمة وفاشلة، وتتكون من أشخاص فاشلين عدة وعدوا بالقمر ولم يحققوا أي شيء.

لنبدأ بنتنياهو. هو قام بخرق جميع وعوده للناخب: الأثمان تتساعد، الأمن الداخلي في الحضيض، إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بمستوى 84 %، الرابحون الوحيدون هم الحريديون والمستوطنون الذين يحصلون على المليارات من الميزانية. بيبي مزق المجتمع وأضر بالديمقراطية وأضعف قوة الردع. الرئيس الأميركي، جو بايدن، يرفض دعوته الى البيت الأبيض وفي أوروبا أصبح “شخصا غير مرغوب فيه”. بيبي هو سيئ لليهود وسيئ للعرب أيضا.

على الفور بعده في مسيرة الإخفاقات يقف ايتمار بن غفير. فقد وعد بإحلال النظام ومعالجة الجريمة في المجتمع العربي وخفض (المقاومة). ولكنه وفر العكس بالضبط: العنف في تصاعد، و(المقاومة) ترفع الرأس، وعدد القتلى أكثر من الضعف مقارنة مع السنة الماضية، 73 عربيا و18 يهوديا وأجنبيان. يتبين أن مهرج التك توك هو خبير كبير في تدمير الأمن الوطني.

في المكان الثالث، يقف بتسلئيل سموتريتش، الذي تسلم اقتصادا في وضع ممتاز ونموا مرتفعا ونسبة بطالة منخفضة وسعر شيكل مستقرا وفائضا في الميزانية، الآن هو يعيد لنا اقتصادا متباطئا مع نسبة بطالة متصاعدة وتضخم متصاعد وأزمة في الهايتيك وسعر شيكل ضعيف وعجز كبير في الميزانية، ولكنه ينشغل بالمستوطنات وفي تصفية الديمقراطية.

أيضا ياريف لفين، وزير العدل (في المكان الرابع) هو فشل ذريع. هو يعمل ولكن فقط في الانقلاب النظامي ويهمل كل ما بقي. هو تقريبا غير موجود في وزارته ولا يهتم بعمله اليومي ولا يقوم بالالتقاء مع الكبار في وزارته ولا يقوم بالتوقيع على 30 لائحة قانونية مهمة توجد على مكتبه ولا يقوم بإصدار أي مذكرات قانونية تقريبا ولا يوقع على تعيينات. باختصار، هو يضحي بمواطني الدولة على مذبح أفكاره الوهمية.

وزيرة المواصلات، ميري ريغف، (المكان الخامس)، هي نكتة حزينة. الوزارة برئاستها لا تعمل. وقد خلقت فوضى كبيرة وجعلت الموظفين الكبار يهربون، الأجواء متكدرة، النقاشات معها سطحية، وكل شيء سياسة وليس موضوعيا. قراراتها مناقضة لأي منطق مواصلاتي. هكذا فإن الازدحامات في الشوارع ازدادت والاختناقات تطول. أيضا القطار الخفيف يتأخر، وريغف كالعادة تتهم الآخرين.

وزير الاقتصاد، نير بركات، (المكان السادس)، فشل أيضا. فهو لا ينجح في الدفع قدما بإصلاحات تخفض غلاء المعيشة، وعندما عرضوا عليه بيانات تفيد بأن مبادري الهايتيك الإسرائيليين يقومون بتسجيل شركاتهم الجديدة في الخارج، هو تجاهل ذلك، وقال “الهايتيك في إسرائيل يوجد الآن في منحى الارتفاع”. هناك من ينفون التغيرات في المناخ وهناك من ينفون الواقع.

وزير الإسكان، إسحق غولدكنوفف، (المكان السابع)، هو ظاهرة خاصة. فهو ببساطة يغفو أثناء الحراسة. هو لم يقم يتمرير خطة بناء جديدة للجنة القطرية للتخطيط والبناء. الأمر الوحيد الذي ينشغل فيه هو الدفع قدما بالبناء للحريديين.

في المكان الثامن يوجد إسرائيل (هورودوس) كاتس. الحديث يدور عن وزير الطاقة الذي يكره وظيفته. هو ينتظر بتوق شهر كانون الثاني (يناير) 2024 كي يستبدل وزير الخارجية ايلي كوهين. في هذه الأثناء، هو يدفع قدما بـ”الكهرباء الحلال” والغالية للحريديين. ولكنه يهمل إقامة محطات جديدة لتوليد الكهرباء، الأمر الذي سيؤدي الى نقص كبير في الكهرباء في 2026. هذا هو الواقع المحزن في حكومة نتنياهو المتطرفة والهستيرية. فهي تنشغل بالانقلاب النظامي بدل الانشغال بالحياة نفسها. والجمهور أيضا، كما تظهر الاستطلاعات، يدرك ذلك جيدا ويقول “اذهبي، أيتها الحكومة، الى البيت”.