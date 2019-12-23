بيب غوارديولا يحسم “أمر الرحيل”

لندن- قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، إنه يخطط للبقاء مع النادي الموسم المقبل، ردا على تكهنات بشأن احتمال رحيله بنهاية الموسم الحالي.

ونفى المدرب الإسباني، الذي لم يدرب أي فريق من قبل أكثر من أربع سنوات، تقارير أشارت هذا الشهر إلى أن عقده الممتد حتى 2021 يتضمن “بندا” يسمح له بالرحيل عن النادي نهاية هذا الموسم.

وتبدو آمال سيتي ضعيفة في التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة على التوالي إذ يتأخر “السيترن” بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر.

ونقلت رويترز عن المدرب البالغ عمره 48 عاما قوله إن مستقبله في النادي لا يتوقف على قراره الشخصي.

وأضاف للصحفيين قبل مواجهة ولفرهامبتون خارج أرضه الجمعة المقبل “هذا موسمي الرابع والقادم سيكون الخامس لأنني راغب في البقاء للموسم المقبل. هذه فترة طويلة.

وتابع “أشعر براحة هنا. سأرى إن كنت أستحق توقيع عقد جديد. ارتفع أداء الفريق كثيرا والتوقعات عالية، وسنرى ما إذا كان قادرين على التعامل مع هذا الأمر. هذا لا يتعلق بي فقط”.