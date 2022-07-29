بيترو وسلطان والمناصير و”أوتوستراد” يحيون أولى حفلات “الشمالي”

معتصم الرقاد



جرش- أحيا الفنانون الأردنيون محمود سلطان وحمدي المناصير ونانسي بيترو وفرقة أوتوستراد الأردنية، مساء أولمن أمس، الليلة الغنائية الأولى على المسرح الشمالي، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في نسخته السادسة والثلاثين، تحت شعار “نورت ليالينا”.

وتفاعل الجمهور مع أداء الفنانة نانسي بيترو، خلال تقديمها باقة من أغنياتها القديمة والجديدة التي قدمتها في مشوارها الفني مثل: “يا بلدي”، “هالله يا بنات”، “ديليت”، وأغنية عزيزة جلال “مستنياك”، وذلك على مدى الوصلة الغنائية.

واستمتع الجمهور بأداء بيترو الغنائي، وسط تصفيق مستمر، مقدرة لهذا الجمهور الذي وصفته بـ”المحب للبهجة والفرح والداعم والمتذوق للفن الأصيل”.

ويشار إلى أن نانسي بيترو الحاصلة على درجة البكالوريوس في الموسيقا، بدأت مسيرتها الفنية

العام 2002 ونالت المركز الثاني في مهرجان الإسكندرية كأجمل صوت عربي.

وشاركت في العديد من المهرجانات العربية والدولية، ولها العديد من الأعمال الفنية الغنائية التي تميزت فيها مثل “يا طاير الهوا” وغيرها من الأغاني، وتغني بيترو بعدة لهجات.

وفي الوصلة الغنائية الثانية، أطل الفنان محمود سلطان على الجمهور ليقدم أغان طربية، لينتقل بعدها إلى الأغاني الوطنية والحماسية، فقدم “عشمتني بالحلق” وغيرها، ثم انتقل إلى أغنية الراحل وديع الصافي “على رمش عيونها”.

ويذكر أن محمود سلطان، بدأ مشواره الفني في سن مبكرة في العام 1991، وقدم من خلال مسيرته على مدى أكثر من ثلاثة عقود، مجموعة أغان عاطفية وتراثية ووطنية، وشارك أيضاً بأكثر من أوبريت وطني وعربي، توجها بفوزه بجائزة المركز الأول في (مهرجان الأغنية والموسيقا الأردني 2020 ).

ويمتلك محمود سلطان صوتا جميلا وعذبا، ولديه طبقات صوت عالية، ويغني جميع الألوان والأنماط الغنائية، ويركز على اللون الطربي الكلاسيكي الأصيل والمواويل ويغني بلهجات عربية عدة، وشارك في مهرجانات وحفلات وأمسيات فنية محلية عدة.

وتألق الفنان حمدي المناصير في إحيائه وصلته أمام الجمهور الذي ردد معه الأغاني التي قدمها. وتفاعل بحماسة مع الدبكات والجوبي العراقي والأغاني الشعبية والعاطفية والوطنية.

وأعاد المناصير أغاني التراث الأردني وطرحها بأسلوب متطور من ناحية التوزيع والأداء لتنعش ذاكرة الحضور.

واستطاعت فرقة أوتوستراد الأردنية استقطاب عشاق الموسيقا الحديثة في وصلتها التي قدمتها على المسرح الشمالي، وسط حضور جمهور غفير استمتع بأجواء فنية راقية.

وتفاعل الجمهور مع أغنيات الفرقة التي تملك نحو 16 عاماً من التاريخ الغنائي الحافل بالنجاح والانتشار، فقدم أعضاء أوتوستراد أغنيات معروفة، بينها “فكرك”، و”اركض عالجيم”، و”مش قادر”، و”يا ترى ناسي”.

وتضم الفرقة التي تأسست في العاصمة الأردنية عمّان العام 2007، ستة أعضاء، وتقدم مزيجاً موسيقياً يجمع الروك والريغي والموسيقا اللاتينية، وتضيف إليها كلماتها الخاصة، المكتوبة باللهجة المحلية، فضاءات واسعة مستوحاة من الحياة اليومية في الأردن، مثلما فعلت أغنية “أنا بكرة معطل”.

وفي نهاية حفل الليلة الأولى، قدمت إدارة مهرجان جرش الدروع للفنانين المشاركين في تقديم وصلات غنائية وهم؛ حمدي المناصير ومحمود سلطان ونانسي بيترو.

الفنان محمود سلطان