بيتزي: يورجن كلينسمان كان مرجعا في مركز رأس الحربة

مدريد – أبرز اللاعب الأرجنتيني السابق خوان أنطونيو بيتزي أنه كان يتابع كثيرا اسلوب لعب يورجن كلينسمان، مشيرا إلى أن الألماني كان بالنسبة له مرجعا في مركز رأس الحربة.

وفي مقابلة مع (إفي)، قال اللاعب الذي توج بجائزة الحذاء الذهبي في موسم 1995-1996، ” عندما بدأت اللعب باستمرارية بشكل أو بآخر، ركزت كثيرا على لعب يورجن كلينسمان في ألمانيا”.

وأضاف: “رأيت فيه كل الأشياء التي اعتقدت أنه بإمكاني الاقتراب منها أو نسخها، بسبب خصائصه الجسدية وحركاته. بعدها تطورت كثيرا، ولكن إذا تعين علي اختيار رأس حربة ليكون مرجعا ، فسيكون بلا شك كلينسمان”.

Jürgen Klinsmann@VfB(1984-89)186 games & 94 goals@Inter(1989-92)123 apps & 40 goals,he won Uefa cup 1989.@AS_Monaco(1992-94)86 apps, 36 goals@SpursOfficial(1994-94,1997-98)68 matches & 38 goals.@FCBayern(1995-97)84 games & 48 goals, he won Uefa cup 1996. pic.twitter.com/qvFQZqSd8S — The Greatest Football Players (@TGFPlayers) April 10, 2020

وفي العصر الحالي، أبرز بيتزي أن النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند “لاعب جيد جدا، ولم يعد مشروعا ويحظى بمستوى يجعله يبرز في أي من الدوريات، لكن أعتقد أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الدوري الألماني لديه أسلوب مختلف عن الدوري الإيطالي أو الإسباني”.

وفي هذا السياق، أكد “لذلك ينبغي رؤية ما إذا كان يمكن أن يتكيف مع هذه المنافسات، لكنه بلا شك لديه إمكانيات كلاعب رائع للغاية”.

وعن الأوروغوياني لويس سواريز، صاحب القميص رقم “9” في برشلونة وما إذا كان غياب هذا الموسم بسبب الإصابة قد أثر بشكل كبير على الفريق الكتالوني، قال بيتزي “المسألة ليست كروية فحسب، ما أود أيضا تسليط الضوء عليه حول سواريز هو أنه شخص رائد، له سلطة في الملعب والتزام يعدي زملائه ويجلب إمكانات أكبر للاعبين، لا سيما (الأرجنتيني ليونيل) ميسي”.

وأضاف: ” للأسف، حالت هذه الإصابة دون استمرار برشلونة في الحفاظ على الأداء الذي أظهره عندما كان سواريز موجودا، ونأمل أنه عندما يعود ستعود معه الطاقة والحالة البدنية والكروية التي ستسمح له بأن يثبت مرة أخرى أنه جدير بأن يكون رأس الحربة لبرشلونة”. (إفي)