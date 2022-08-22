بيتكوين تعود فوق 21 ألف دولار.. والإيثريوم تصعد 1.1%

سيطر اللون الأخضر على أداء العملات الرقمية خلال تعاملات يوم الاثنين، مع توارد أنباء عن اتجاه الفيدرالي إلى الإبطاء في زيادة أسعار الفائدة.

الأمر الذي قد يفتح شهية المستثمرين على الأصوال التي تتضمن نسبة مخاطر عالية.

وخلال تعاملات اليوم، عادت عملة البيتكوين “أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية|” للصعود بنسبة 1.04% لتصل إلى 21.43 ألف دولار.

وارتفعت عملة الإيثريوم خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.13% إلى 1.604 ألف دولار، حسب بيانات موقع “كوين ماركت كاب“، المتخصص برصد أداء العملات الرقمية.

كما ارتفعت أيضاً عملة بلوكادوت بنسبة 1.38% بالغة 7.36 دولار، وزادت عملة سولانا بنسبة 2.9% بالغة 36.14 دولار.

وارتفعت عملة كاردانو 1.25% إلى 0.4575 دولار، فيما تراجعت عملة دوغ كوين طفيفاً بنسبة 0.65% بالغة 0.068015 دولار.

وارتفعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة لتصل إلى 1.02 تريليون دولار من 1.01 تريليون دولار، مسجلة ربحية بلغت 10 مليارات دولار، بحسب بيانات كوين ماركت كاب.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع، أن مجلس الاحتياطي الاتحادي “المركزي الأمريكي” سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر المقبل وسط توقعات بأن التضخم وصل ذروته ومخاوف متزايدة من الركود.

وتراجع التضخم الشهر الماضي رغم أنه ما زال قرب أعلى مستوى له منذ 40 عاماً.

وهو ما دفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تغيير أسعاره بشكل ضيق لتصبح الزيادة 50 نقطة أساس في سبتمبر بعد 75 نقطة أساس في يونيو ويوليو.

كان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قد قال في الشهر الماضي: “من المحتمل أن يصبح من المناسب إبطاء وتيرة الزيادات”، بحسب وكالة رويترز.

وقال فيليب ماري كبير المحللين الاستراتيجيين الأمريكيين في مجموعة رابوبنك المصرفية إن “الركود شر لا بُد منه والسبيل الوحيد للوصول إلى حيث نريد.. حيث لا يخسر الناس كل أموالهم بسبب ارتفاع الأسعار”.