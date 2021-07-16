“بيتكوين” ينخفض إلى النصف من أعلى مستوى قياسي

واشنطن – يعد التنبؤ بتوجهات العملات المشفرة محفوفا بالمخاطر، لأسباب ليس أقلها أن سعر بيتكوين قد انخفض إلى النصف تقريبا من أعلى مستوى قياسي سجله قرب 65000 دولار قبل ثلاثة أشهر فقط. ومع ذلك، فإن البعض في هذا القطاع يتفقون على أن 30 ألف دولار مستوى دعم، مستشهدين بأدلة من نشاط الخيارات وعادات التداول الحديثة.

يعتبر 30 ألف دولار السعر المنخفض الأكثر حضورا ضمن الخيارات لشهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، مما يشير إلى الثقة لدى هؤلاء المتداولين بأن هذا المستوى سيستمر، وفقا لـ Delta Exchange، وهي بورصة لمشتقات التشفير، حيث قال رئيسها التنفيذي بانكاج بالاني: “يجب أن يوفر دعما قويا للسوق”.

ويحاول المتداولون أيضا الاستفادة من نطاقات الأسعار، بما في ذلك الشراء بين 30 ألف دولار و 32 ألف دولار والبيع في منطقة تتراوح بين 34 ألف دولار و 36 ألف دولار، كما قال تود موراكيس، المؤسس المشارك لمزود منتجات التمويل الرقمي والخدمة جي إس تي كابيتال، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني، مضيفا أن السوق “تبدو في الوقت الحالي مهتمة بالأخبار السيئة أكثر من غيرها”.-(رويترز)