بيتي ينتقد تعاقدات آرسنال.. وهافرتز يؤكد صدمة تشلسي من إقالة توخيل

مدن – انتقد لاعب آرسنال إيمانويل بيتي، نشاط انتقالات النادي اللندني، وشكك في “خطأ” التعاقد مع لاعب واحد محدد.

وعلى الرغم من أن أحلامه باللقب تبدو وكأنها تتلاشى، إلا أنها ما تزال حملة مميزة لمدرب آرسنال ميكيل أرتيتا وفريقه الشاب، مع تأكيد العودة إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

ومع ذلك، يعتقد بيتي، الذي فاز بالثنائية في آرسنال ولعب لاحقًا مع تشلسي، أنه كان من الممكن أن يكون موسما أفضل، لولا “خطأ” كبير ارتكبه المدرب ميكيل أرتيتا في سوق الانتقالات.

وقال النجم الفرنسي السابق في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا صن”: “لا أعتقد أن فابيو فييرا قد أظهر حتى الآن أنه بالمستوى المناسب للعب مع أرسنال”.

وأضاف: “عندما وقع مع الفريق، قلت لنفسي.. هذا اللاعب يبدو خفيف الوزن للغاية بالنسبة للدوري الممتاز. لا أعتقد أنه مستعد للدوري الممتاز جسديا وذهنيا”.

وما يزال صانع الألعاب البرتغالي، البالغ من العمر 22 عامًا، يتأقلم مع الوتيرة الشرسة للدوري الممتاز بعد انتقاله الصيفي إلى آرسنال مقابل 30 مليون جنيه إسترليني من بورتو الصيف الماضي، وشارك في 31 مباراة مع الفريق اللندني في جميع المسابقات لكنه سجل هدفين فقط.

وتابع بيتي: “يمكنك أيضًا أن تقول إنه كافح للحصول على وقت لعب ثابت، وعندما تقارنه بإيميل سميث-رو، الذي أعتقد أنه لديه مستقبل مع آرسنال، فهو ليس بنفس الجودة، مع كل الاحترام، أعتقد أن التوقيع مع فييرا ربما كان خطأ”.

ولم يكن فييرا الوحيد الذي شعر لاعب خط الوسط الفرنسي السابق بالغضب تجاهه، حيث وجهّ سهام نقده أيضا نحو المدافع روب هولدينج.

وأردف بيتي: “أستطيع أن أرى أن جابرييل (ماجالهاييس) لا يتمتع بنفس الثقة عندما يلعب مع هولدينج، يبدو وكأنه مدافع مختلف”.

وواصل: “دفاعيًا لا يكون آرسنال قوياً عندما لا يلعب صليبا وجابرييل معًا، فهذا يؤثر على بقية الفريق، (بن) وايت و(أولكسندر) زينتشينكو لا يهاجمان بما فيه الكفاية عندما لا يكون صليبا هناك، إنه يؤثر عليهم ذهنيا وبثقتهم، فهم يفتقدونه عندما لا يكون هناك”.

وزاد: “لا أريد أن أنتقد هولدينج، لقد بذل الكثير من الجهد وبذل قصارى جهده ، ولكن إذا كنت ترغب في الفوز بالألقاب، أعتقد أنه من الصعب عليه أن يلعب كل مباراة كما حصل مؤخرًا”.

نيفيل: توتنهام لا يستطيع بيع كين

أصر لاعب مانشستر يونايتد جاري نيفيل، على أن توتنهام لا يمكنه بيع هاري كين هذا الصيف على الرغم من حقيقة أنه قد يخسره في صفقة انتقال مجانية العام المقبل.

ومنذ قدومه من صفوف فريق الشباب، سجل كين 275 هدفا في 431 مباراة مع توتنهام، بما في ذلك 208 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما جعله يتقاسم المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري.

لكنه لم يوقع بعد على عقد جديد مع توتنهام، رغم انتهاء عقده الحالي العام المقبل، وسط تكهنات كبيرة بشأن مستقبله، حيث ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، بينما كانت هناك أيضًا شائعات عن اهتمام بايرن ميونخ بخدماته.

وأصر نيفيل على أن توتنهام ورئيس النادي دانييل ليفي، لا يستطيعان السماح لكين بالمغادرة، ويجب أن يرضخ النادي لفكرة أنهم قد لا يتمكن من الحصول على عائد مالي من بيع اللاعب.

وقال نيفيل لشبكة “سكاي سبورتس”: “عندما تفكر في هذا الموسم بالنسبة لتوتنهام، وكيف سينتهي، لا أعتقد أن توتنهام يمكنه السماح لهاري كين بالذهاب في الصيف، سيتعين عليهم السماح له بإنهاء عقده، سيحتاجون إلى البناء حوله الموسم المقبل مع مدرب جديد”.

وأضاف: “إذا غادر في الصيف، وحضر مدرب جديد، فهل سيرغب حقًا في تولي الوظيفة إذا كان اسما كبيرا مثل كين ليس متواجدا؟ قد يتعين عليهم قبول حقيقة أنهم لن يحصلوا على رسوم مقابله، أو يحاولون تشجيعه على البقاء خلال هذا الموسم، المدرب الجديد الذي سيحضر سيرغب في الاحتفاظ بكين وسون هيونج مين معًا”.

هافرتز: إقالة توخيل صدمة

كشف نجم تشلسي كاي هافرتز، عن دهشته من إقالة توماس توخيل من تدريب الفريق في وقت سابق من هذا الموسم.

وأقيل توخيل، الذي يدرب بايرن ميونيخ الآن، بعد سبع مباريات فقط هذا الموسم، في الوقت الذي كان يحتل فيه تشلسي المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكانت بدايته سيئة بمجموعته في دوري أبطال أوروبا.

ومنذ ذلك الحين، أقال تشلسي جراهام بوتر، ثم عين فرانك لامبارد حتى نهاية الموسم بدلا من المدرب المؤقت برونو سالتور، لكن الفريق الآن في المركز 12 بالدوري الإنجليزي الممتاز، وخرج من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في ربع النهائي.

وكشف هافرتز، الذي سجل 9 أهداف في 41 مباراة هذا الموسم، عن شعوره بأن إقالة توخيل “ظهرت من العدم”، واعترف بأن الموسم كان صعبا.

وقال هافرتز لصحيفة “كيكر”: “كل ما يمكن أن يحدث بشكل خاطئ حدث بالنسبة لنا هذا العام. بدأ الموسم بهدوء نسبيًا. كان لدينا تغييرا في الملكية ةهو ما شكل تغييرا كبيرا في النادي”.

وأضاف: “وبعد ذلك تم طرد توماس توخيل، وهو الأمر الذي يحدث فرقًا دائمًا في فريق مثل هذا عندما تكون ناجحًا مع مدرب ويتم طرده من العدم”.

وتابع: “الآن ظهورنا للحائط ولا نقوم بعمل جيد في جدول الترتيب، بالطبع من السهل إيجاد الأعذار. أنا لست من محبي إلقاء اللوم على شيء آخر. في نهاية اليوم. نحن جميعًا لاعبو كرة قدم محترفون وعلينا الفوز بمباراة في بعض الأحيان”.

فولهام مهتم بضم إيكاردي

أكدت تقارير صحفية أمس، أن مهاجم باريس سان جيرمان المعار إلى جالطا سراي ماورو إيكاردي، يحصل على اهتمام أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة “ذا صن”، نقلا عن تقارير صحفية تركية، أن فولهام أبدى اهتمامه بضم الأرجنتيني إيكاردي، مقابل حوالي 13 مليون جنيه إسترليني للرجل الأول.

وأضافت الصحيفة، أن ممثلي إيكاردي يريدون الاتفاق على البنود الشخصية في عقد اللاعب مع فولهام، لكن يبقى الراتب مشكلة، حيث يتقاضى حاليا مع باريس سان جيرمان ما يقرب من 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا، أكثر من ضعف بيرند لينو ولايفين كورزاوا، أعلى اللاعبين أجرا في فولهام.

ويتبقى لإيكاردي البالغ من العمر 30 عامًا، عام واحد في عقده مع باريس سان جيرمان، لكن من المستبعد أن يبقى في الفريق الفرنسي المزدحم بالنجوم في خط الهجوم.

وسجل إيكاردي 14 هدفًا في 19 مباراة مع جالطا سراي، وصنع 7 أهداف أخرى، ليساعد عملاق إسطنبول على صدارة الدوري الممتاز.

إليوت يتحدة نشاط ليفربول التعاقدي

أوضح لاعب ليفربول هارفي إليوت، إن خط وسط الفريق جاهز للتحدي المتمثل في التعاقدات الجديدة هذا الصيف، لأنه أمر يجعل الفريق أقوى.

وليس سرا أن مدرب ليفربول يورجن كلوب، يريد التعاقد مع لاعبين في وسط الملعب، بعد مصاعب عديدة عانى منها الفريق في هذه المنطقة خلال الموسم الحالي.

ويُنظر إلى إليوت على أنه مستقبل فريق كلوب في سن العشرين، وأصبح أول لاعب في ليفربول يتحدث بصراحة عن احتمالية المزيد من المنافسة، وأصر على أنه لا يمكن إلا أن يقود الفريق، مع وصول نجوم من الطراز العالمي.

وقال إليوت في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور”: “أيًا كان من سيأتي، سيتمتع بموهبة لا تصدق لأنه ناد كبير وسيكون دائما صعبا، لكن عليك التفكير في الموقف والبقاء متزنًا وانتظار فرصتك. عليك التأكد من أنك الأفضل، والعمل بجد قدر المستطاع في التدريب واغتنام فرصتك في المباريات، إنه أمر يفرض منافسة أكبر لكنه جيدة للجميع”.

وأضاف: “مع قدوم الشبان الجدد، أريد مساعدتهم إذا احتاجوا إلي في أي وقت، لذلك من الجيد أن يعرفوا أن لديهم من حولهم أشخاصًا يعتنون بهم”.

وتابع: “مهما حدث سأتأكد من أنني أعمل بجهد إضافي لإثبات نفسي، سأعمل بجد قدر المستطاع لأظهر للمدرب وطاقم التدريب أنني أستطيع اللعب”. -(وكالات)