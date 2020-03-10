“بيت الجميد الكركي” يتحول لنزل سياحي يستقطب الباحثين عن العراقة

مجد جابر

عمان- هناك في الجنوب، وتحديداً في ربوع الكرك؛ المحافظة التي تشتهر بأفضل وأجود أنواع الجميد الكركي، فضلا عن عراقة المنطقة وأصالتها وتاريخها؛ قررت الشقيقتان أماني وآيات البشابشة، إعادة إحياء تراث هذه المنطقة والتركيز عليها وجلب السياح الى المنطقة وتعريفهم بها.

من هنا، جاءت فكرة إقامة مشروع “بيت الجميد الكركي”، وهو بيت يأخذ الزائر في جولة للاطلاع على مراحل إعداد وتذوق وطبخ الجميد وتناوله، والتعرف على أصله وهويته والمواد المستخدمة فيه.

وفي لقاء أجرته “الغد” مع أماني البشابشة، قالت إنه في البداية كان المشروع عبارة عن بيت العائلة الخاص بهم يقومون فيه بصناعة الجميد، بعدها قاموا بتطوير الفكرة بحيث يصبح مشروعا سياحيا يستقبل جروبات سياحية من داخل وخارج الأردن من الساعة 10 صباحاً حتى 5 عصراً يومياً، للاستمتاع بتجربة استثنائية عن منتج أردني.

الفكرة تقوم على جولة للزوار على البيت؛ حيث يقوم فيها والدها في البداية بتعريفهم على المنطقة وتاريخها وأبرز ما يميزها وما شهده من أحداث، بعدها يتم أخذهم على غرفة التجربة التي يصنع فيها الجميد، والتي تتم فيها عملية التحضير والطبخ للمنسف، بحيث يتم تعريفهم على كل مراحله وطريقة طبخه وأصل الأكلة وهويتها.

الى ذلك، يتم تعريفهم بكيفية اختيار المنتوجات التي تستخدم في الطبخة مثل كيفية اختيار اللحمة واللبن والسمن البلدي. وتضيف البشابشة “بعدها يذهب الزوار في جولة مع اثنين من أفراد عائلتها الحاصلين على شهادة في علم الآثار، إلى قلعة الكرك للتعرف عليها والشرح لهم عنها وعن تاريخها بالكامل”.

وعند الانتهاء من الجولة، يتم العودة للبيت الذي أصبح يضم معرضاً يتوفر فيه اللبن والشنينة والجبنة والسمن واللبنة والجميد. وتضيف البشابشة أن الفكرة جاءت عندما أنهت هي وأختها دراستهما الجامعية، ولم تتوفر لهما فرصة عمل، وهو ما أسهم بتكوين الفكرة من خلال إنشاء مصنع مصغر في البداية، وبعدها تطورت لتصبح “بيت الجميد”.

وجاءت نقطة التحول، كما وصفتها إيمان، وهي زيارة جلالة الملكة رانيا المفاجئة للبيت؛ حيث اطلعت جلالتها على المشروع في محافظة الكرك، وأعجبت كثيرا بالفكرة، ورفعت من معنويات جميع العاملين.

وتشير البشابشة إلى أن زيارة جلالتها للمشروع زادت من عزيمتها، وطموحها للوصول للأفضل وجعلها تؤمن بفكرتها أكثر، مبينةً أن الدعم الذي قدمته الملكة لهما طور مشروعهما ليتحول من بيت عائلي للجميد الى نزل سياحي مختص للسياح من داخل وخارج الأردن، الى جانب إضافة خدمة “المبيت” الى المشروع، فبات يضم أكثر من خدمة وهي إنتاجية، تدريبية، تعليمية، سياحية، بالإضافة الى المبيت.

إضافة إلى أن خدمة “المبيت” زادت من الإقبال على المكان بصورة ملحوظة؛ حيث جعلت الناس يتهافتون أكثر لأن بعد المسافة وعدم وجود مبيت كانا يقفان عائقا بين هذه الزيارات، الى جانب أن الزائرين حالياً تجذبهم الأفكار الغريبة التي فيها نوع من العراقة والأصالة. وتضيف البشابشة “كذلك فإن وجود مثل هذا المشروع أعاد إنعاش المنطقة والإقبال عليها، ودعم من ذلك زيارة الملكة وتشجيعها وحديثها عن البيت”.

ويستند بيت الجميد الكركي على تعريف الناس وتذكيرهم بأهم الأكلات التي تشتهر بها الكرك على وجه الخصوص والأردن عموما.