بيت الحوكمة الأردني يختتم دورته الأولى لإدارة التنوع بين الجنسين بالشركات

عمان– اختتم بيت الحوكمة الاردني للتدريب وبرنامح EconoWin المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) البرنامج التدريبي لإدارة التنوع ما بين الجنسين داخل الشركات والذي عقد لاول مرة في الاردن لمدة 6 أيام بواقع 40 ساعة تدريبية بمشاركة متخصصات في مجال الموارد البشرية من شركات القطاعة الخاص كشركة امنية للاتصالات، وبنك الاتحاد، والبنك التجاري الأردني، وشركة ايكيا، والبنك الأهلي الأردني وغيرها.

وهدف البرنامج التدريبي لرفد شركات القطاع الخاص بالمهارات اللازمة لتنفيذ برامج إدارة التنوع بين الجنسين في الشركات، لتتمكن من استقطاب الكوادر النسائية والحفاظ عليها ومساعدتها على التطور في السلم الوظيفي. وعليه تم تناول العديد من الموضوعات ذات العلاقة بمفهوم ادارة التنوع واهم العمليات والاجراءات المتبعة داخل الشركات اضافة لتحليل وتصميم وتنفيذ مشاريع ادارة التنوع ما بين الجنسين داخل الشركة الى جانب التركيز على التطبيق العملي من خلال التمارين ودراسات الحالة، اضافة الى استضافة ممثلين عن شركة أمين قعوار وأولاده للشحن والنقل لمشاركة تجربتهم الخاصة في تطبيق مشروع ادارة التنوع ما بين الجنسين بالتعاون مع برنامج EconoWin، حيث اشارت السيدة ناديا شاهين المدير العام للشركة أن زيادة الوعي بالتنوع وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء هو شكل من اشكال التغيير التي يجب الاستثمار به للحد من فقدان المواهب وتعزيز عمـل المرأة في القطاع الخاص.

اختتمت السيدة عريب القبج المدير التنفيذي للعمليات لدى بيت الحوكمة الأردني للتدريب(JIoD) والسيدة نور مغربي مديرة مشروع EconoWin الدورة التدريبية مشيدة بالجهود التي بذلت من قبل الجميع لانجاح البرنامج، كما دعت المشاركين الى ضرورة العمل على تطبيق محتوى التدريب داخل الشركات لزيادة ميزتها التنافسية من خلال تنوع القوى العاملة وزيادة قدرتها على كسب المواهب النسائية بفاعلية والاحتفاظ بها وتعزيزها داخل الشركات.