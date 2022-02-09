بيت الشعر يقيم أمسية شعرية في مركز إربد الثقافي

بحضور مدير بيت شعر المفرق أقام البيت مساء يوم الاثنين الماضي أمسية شعرية في مركز إربد الثقافي وذلك ضمن التعاون القائم بين بيت الشعر ومديرية ثقافة إربد بمناسبة إعلان مدينة إربد عاصمة للثقافة العربية للعام 2022م .

أحيا الأمسية الشاعر محمد النعيمي والشاعر عصام الأشقر ، وتعد هذه المشاركة الأولى لهما ضمن أمسيات بيت الشعر ، وقد قدما خلاصة تجربتهما الشعرية بأسلوبهما ، وتناولا عدة أغراض شعرية في نصوصهما المقدمة في هذه الأمسية

في البداية تحدث مدير ثقافة إربد القاص والشاعر عاقل الخوالدة فرحب بالحضور وقدم لمسة أدبية بأسلوبه المميز الذي يدل على ثقافة واسعة ومحبة للأدب والشعر ، وقد أدار الأمسية الروائي محمد فتحي المقداد الذي قدم الشاعرين بما يليق بهما وبأبهى وأجمل تقديم ، وقد قرأ الشاعر عصام الأشقر مجموعة من قصائده المتنوعة ، ومما قرأه :

النصر يأتي

قالوا السفينة لا تجري على اليبس جاء المحمد أجراها وسيرها

ساق السفائن في يسر على شجر فوق الجبال على الأعداء طيرها

بالفتح جاء وبالتمكين أيده نصر الإله وبالتأييد طهرها

هذي البلاد وقد جاء البشير بها للمسلمين وسيف الله ناصرها

قال المحمد : فتح قادم لكمُ جاء المحمد جلاَّها وصورها

جد يا إلهي بنصر فوق قبتنا ردّ البلاء عن الأقصى وعمَّرَها

النصر يأتي إذا أقدمت يا ولدي تدعو لشمس وصوت الحق أشهرها

إنا حملنا مع التاريخ قصتنا فالفتح حررنا والفتح حررها

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والشاعرعصام عثمان الأشقر يحمل شهادة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة بيروت العربية

له عدة إصدارات شعرية منها ديوان كلمات غضبى صدر عام 2007

له كذلك ديوان هزي جنوني صدر عام 2010

عضو الاتحاد العام للكتاب العرب

عضو رابطة الكتاب الأردنيين

له مشاركات عديدة في مهرجانات وأمسيات شعرية منوعة

أما الشاعر محمد النعيمي فقد تجول بنا في حدائق الشعر الغناء ، ونقطف من بستان أزهاره هذه القصيدة :

عساكَ تقولُ يا قلبي عساكَ

لسانُ الشعرِ من يَجني بُكاكَ

ففضفض كلّ حزنك في حديثٍ

يُصاغُ قصائدا تشدو أساكَ

تكلّم في البلاغة يا عليلا

تُكسِّرُ فيه من عبرتْ رؤاكَ

كلام القلب مدفونٌ بصدرٍ

تفتّقَ منه شيبٌ في غُناكَ

فما الدنيا تواصل في نعيمٍ

ولا عسرٌ يدوم إذا أتاكَ

عساك تزيلُ بالإفصاح هما

يطيبُ إذا إلهك قد هداكَ

ورود الحب أشعارٌ تواسي

شفاء القلب ما واست سماك

هديلٌ فيكَ أسرابٌ وغيمٌ

فيمطرُ حيثُما عَطِشتْ عِداكَ

غموضٌ في وضوحك مستديمٌ

جنونٌ بات دربا في خطاكَ

يقول الجهل حاصرنا زمانا

فلا بانت شموسٌ في رُباكَ

وهل أبصرتَ نجما في نهارٍ

بنور الوعيِ لا قمرٌ علاكَ

فكلُّ العيش وهمٌ واحتضارٌ

إذا ما كان مسموعا صداكَ

عيونٌ تشتهي إزهار كونٍ

وأنت أجبت مذ أروَتْ يداكَ

حياةٌ منك قادمةٌ بموتٍ

تموت وأنت حيٌّ في سواكَ

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ومحمد النعيمي حاصل على بكالوريوس فنون جميلة جرافيك ديزاين

صُدر له مجموعة قصصية

عام “٢٠١٧” بعنوان ( عناق المسافات ) واحتوت هذه المجموعة على أدب القصة القصيرة جدا .

كما وصدر له مجموعة شعرية عام “٢٠١٩”

بعنوان ( أساور الغياب ) .

له مخطوط في قصيدة التفعيلة قيد الطباعة بعنوان ( حديثُ الدراويش )

كما شارك في العديد من اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية.

هذا وقد حضر الأمسية جمع من اهل الثقافة في مدينة اربد وما حولها ، وكانت فضائية الشارقة بالمكان وقام فريقها بعمل التغطية الإعلامية المتلفزة بأبهى حلة .

ويستمر بيت الشعر بإقامة أمسياته الشعرية الهادفة ، وقريبا سوف تكون هنالك أمسية شعرية يحييها شاعران من شعراء الأردن بمشيئة الله لنتعرف على تجارب شعرية جديدة .