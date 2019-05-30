“بيت الملابس السلطي” يجمع العائلات المعوزة لانتقاء ملابس العيد

تغريد السعايدة

عمان- لم تعد ظاهرة التبرع بالملابس أمرا هامشيا، بل أصبحت ثقافة يتعاون على تجذيرها الكثيرون سواء بشكل فردي أو مؤسسي، كما ظهرت العشرات من الجمعيات والمبادرات التي تُعنى بذلك، وهو ما تقوم به كغيرها من الجهات، مبادرة “بيت الملابس السلطي”، في محافظة البلقاء.

المسؤول في الحملة إبراهيم أبو رمان، تحدث لـ”الغد” عن هذا العمل المجتمعي المشترك، الذي يتعاون فيه جميع الأفراد، وبدت علامات النجاح للحملة منذ اليوم الأول لانطلاقها في العشر الأواخر من رمضان، حتى يكون هناك متسع مكاني وزماني للأسر التي ستستفيد من هذه المبادرة.

وفي التفاصيل، يقول أبو رمان “إن “بيت الملابس السلطي” هي جزء من أعمال منتدى البلقاء الثقافي، الذي قدم الدعم الكبير لإنجاح العمل الخيري، والتي تأتي كذلك كجزء من “هبة المجتمع في السلط ضمن حملة أردن النخوة”، والتي تأتي تلبية لدعوة الملك عبدالله الثاني في مد يد العون ونشر الخير في المجتمع الأردني خلال شهر رمضان”.

وأشار أبو رمان إلى أن السلط، كغيرها من مناطق المملكة، لديها العديد من العائلات المعوزة التي تنتظر الدعم والمساعدة، لذا جاءت فكرة أن يكون هناك مكان يتوجه له كل محتاج لأي نوع من الملابس التي يتم تقديمها من قبل المتبرعين في المدينة، ومن كل جهة، على أن تكون “إما جديدة أو صالحة للاستخدام المباشر”، ويضيف “أن تكون كما نرضاها لأنفسنا نرضاها لغيرنا من أبناء مجتمعنا على مختلف الأعمار”.

بداية الحملة، كانت عبارة عن افتتاح خيمة قدم فيها القائمون على المبادرة تبرعات شخصية منهم، لتنهال عليهم بعد ذلك كميات كبيرة من الملابس، وتبرع آخرين بألعاب جديدة وأحذية، يستطيع الطفل الحصول على ما يحتاجه منها، بدون شروط وقيود، ليجد في “فزعة أهل السلط فرحته في العيد بأجواء عائلية أخوية”.

وحول آلية الحصول على الملابس، قال أبو رمان “إن القائمين على المبادرة ارتأوا أن يكون الحصول على الملابس للعائلات بدون تدوين أو تسجيل لأسماء أو حالات وأعداد، بل أن يكون كما أطلق عليه “بيت الملابس السلطي”، بيتاً مفتوحاً للجميع، سواء أكانت عائلات معوزة أو لمن يرغب بالحصول على قطعة ملابس مناسبة له”.

وفي الوقت الذي تقوم به بعض المبادرات بتوزيع الملابس للعائلات، يعقتد أبو رمان أن من الأفضل أن تقوم العائلة باختيار ما تحتاجه؛ حيث أصبحت هذه الطريقة متبعة عند الكثير من المؤسسات القائمة بذلك، خاصة وأن بعض العائلات تقوم باختيار ملابس للعيد وأخرى ملابس صيفية يمكن أن يستخدمها الطفل خلال فصل الصيف لحاجته لها، لذا “لا يتم تقيد العائلة بعدد معين من الملابس، ويُترك لها الخيار في ذلك”، على حد تعبير أبو رمان.

ومن اللافت في هذه الحملة، كما بين أبو رمان، أن هناك عائلات تحضر ملابس لم تعد بحاجتها لأي سبب كان، وتكون جديدة وصالحة للاستخدام، في حين أن أحد هؤلاء الأشخاص المتبرعين يمكن أن يحصل على قطعة ملابس من الموجودة في الخيمة، كنوع من التبادل، وهذا إن دل فإنما يدل على الصورة الجميلة للتكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع الواحد في “بيتهم السلطي الكبير” بدون فروقات اجتماعية بين سكان المدينة على اختلاف أصولهم أو جنسياتهم المتواجدة في المدينة.

ومنذ انطلاق الحملة، تم اشتراط أن يكون التبرع بالملابس لفصل الصيف فقط في الوقت الحالي، حتى يتم الاستفادة منها بشكل سريع، ولا يكون هناك “كساد في الملابس لفترات طويلة”؛ حيث بين أبو رمان، أن النية تتجه لأن يكون باب التبرع مفتوحا لنهاية شهر رمضان المبارك، ويتم استقبال التبرعات على مدار العام، ويتم تخصيص أماكن مناسبة فيما بعد لحفظ الملابس وعرضها للمستفيدين في كل موسم.

ونوه أبو رمان إلى دور الشباب من كلا الجنسين في التطوع لإنجاح هذه الحملة؛ حيث يزداد عدد المتطوعين في الحملة يوماً بعد آخر، وهناك تنسيق فيما بينهم؛ حيث تتواجد الفتيات لمساعدة السيدات الراغبات بالحصول على الملابس لهن ولأطفالهن، وهذا يدل على وجود بذرة الخير في كل مجتمع، بينما نحتاج إلى من يوجه هذه الطاقات لعمل الخير وخدمة المجتمع بأشكال مختلفة.

وأشاد أبو رمان بدور مديرية ثقافة البلقاء في دعم مثل هذه الفعاليات الخيرية، وفتح ذراعيها للشباب لإيجاد مساحة للتطوع والمشاركة في الأعمال الخيرية، عدا عن دورها في اكتشاف المواهب الإبداعية وتمكينها والمحافظة على الموروث الثقافي الفلكلوري في المدينة.

ودعا أبو رمان، العائلات والمؤسسات الراغبة بالتبرع في محافظة البلقاء، إلى التوجه لخيمة “بيت الملابس السلطي” للمساهمة في نشر الفرحة بين العائلات المحتاجة والأطفال تحديداً قبيل العيد، ومد يد العون للأهل الذين لا يستطيعون توفير مستلزمات العيد للأطفال، على اختلافها.