بيت ايدس يحلق في صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة السلة

خالد العميري

عمان – كد فريق نادي بيت ايدس صدارته للمرحلة الأولى من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة السلة للرجال، بفوزه على فريق عنجرة بنتيجة 72-67، في لقاء جمعهما أول من أمس على صالة الحسن في مدينة إربد، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وحقق فريق الأشرفية فوزا مثيرا على كفر راكب بفارق نصف سلة (68-67)، فيما حقق الرياضي أرامكس فوزا كبيرا على شباب بشرى بنتيجة (86-60).

ورفع بيت ايدس رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب، يليه الرياضي أرامكس ثانيا برصيد 15 نقطة وكفر راكب ثالثا برصيد 14 نقطة، ثم شباب بشرى والأشرفية في المركزين الرابع والخامس برصيد 12 نقطة، وعنجرة سادسا برصيد 11 نقطة.

وتختتم مباريات المرحلة الأولى (إياب) بنهاية الأسبوع الحالي، حيث يحل الرياضي أرامكس ضيفا على عنجرة عند الساعة السادسة مساء غد على صالة الحسن، والتي تشهد إقامة لقاءين بعد غد ، حيث يلتقي بيت ايدس مع الأشرفية عند الساعة الرابعة عصرا، تليها مواجهة شباب بشرى وكفر راكب في السادسة مساء.

وطبقا لتعليمات البطولة، تقام المرحلة الثانية طبقا لنظام “الكروس”، حيث يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث “ذهابا وإيابا”، على أن يخوض الخاسران مباراة فاصلة على الميدالية البرونزية، فيما يلعب الفائزان ذهابا وإيابا على لقب البطولة، التي تختتم في 17 أيلول (سبتمبر) الحالي.