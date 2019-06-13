“بيت خيرات سوف”.. معلم جمالي للبيئة الريفية يزهو بتشغيل أهل البلدة

تغريد السعايدة

عمان- شعورا بالمسؤولية والغيرة النشمية في الحفاظ على معالم البلاد وآثارها الجميلة، قامت مجموعة من السيدات في بلدة سوف بإحياء مبنى تراثي قديم يتجاوز عمرة الزمني ما يقارب الـ120 عاما، والمهجور لسنوات طوال، وتحويله إلى مكان يعج بالحياة في استقبال الزوار الباحثين عن الأجواء التراثية الأصيلة في مطعم “بيت خيرات سوف”.

تمتزج أجواء الربيع والصيف مع آثار جرش عندما يقصد الزائر الوصول لقرية سوف التي تحتضن المطعم، الذي قامت بتأسيسه جمعية “النور المبين”، برئاسة الناشطة سمية كريشان، التي تسعى من خلال هذا المشروع التنموي إلى الحفاظ على التراث، بالإضافة لتشغيل حوالي 20 شابا وفتاة في “بيت خيرات سوف”.

وخلال الحديث عن بيت الخيرات لـ”الغد” من خلال إحدى مؤسسات الجمعية والبيت سهام بني مصطفى، بينت أن المشروع كان عبارة عن فكرة جديدة ومميزة لدعم السيدات في المجتمع المحلي، وفرصة لتوثيق المنتج المحلي الذي يتم إنتاجه في البلدة بأصناف عديدة، وبأيدي سيدات أردنيات قادرات على العمل بكل تفانٍ وإتقان.

كما أوضحت بني مصطفى أن المشروع يسهم في ترسيخ فكرة الانخراط في العمل المؤسسي المُنظم للسيدات، خاصة في ظل وجود نقص في فرص العمل لكلا الجنسين ولمختلف الأعمار، فكان “بيت خيرات سوف” مظلة تجمع السيدات للاستفادة من الطاقات والموارد التي تتوفر لديها بأفضل طريقة، فكان المشروع إحدى نتائج مؤسسة الأميرة عالية في منطقة جرش بدعم من السفارة الهولندية.

يستمتع الزائر بالأجواء الطبيعية الهادئة التي تبعث على الارتياح في جلسات مميزة تم اختيارها بعناية من قبل القائمين على البيت، ليكون ناقلاً فعلياً للبيئة الريفية الأردنية، وذلك من خلال ما يقدمه من وجبات مصنوعة بأنامل سيدات جرشيات، ومنتجات من أرض سوف الغنية بالأعشاب الطبيعية الصحية، والتي تدخل جميعها في وجبات الإفطار والغداء التي يتم تقديمها للزوار.

وبينت بني مصطفى أن “بيت خيرات سوف” هو أحد مشاريع جمعية النور المبين، الهادفة إلى إيجاد فرص العمل لسيدات المجتمع المحلي، والذي يقدم برامج تأهيلية وتوعوية وتدريبية للشباب من أجل تطوير مهاراتهم الحياتية، فكان أن تم توظيف مجموعة من شباب وفتيات البلدة، الذين يعملون بكل طاقاتهم لإنجاح المشروع، وتقديم الخدمات بكل حب وعفوية.

قسم البيت لغرف عدة كبيرة الحجم، أطلقت عليها أسماء لأشجار حرجية في جرش، مثل: غرفة الصنوبر وغرفة البلوط، التي تحوي أحدها عدداً من الدراجات الهوائية التي تدخل ضمن مسار البيت التراثي؛ حيث يتم أخذ الزوار في جولة سياحية في المنطقة بحسب رغبتهم، أو ضمن الخطة السياحية لهم في المحافظة.

كما يتوفر في المكان ذاته، بيت صغير جانبي يضم مجموعة من الطيور التي تعيش في المنطقة، وكذلك غرفة أخرى للاجتماعات أو تنظيم الورشات التدريبية، يتم الاستفادة منها كذلك خلال فصل الشتاء لاستقبال الزوار.

وتؤكد بني مصطفى أن البيت به جماليات عديدة في طبيعة المبنى، وكان في السابق “كنيسة قديمة جداً” بنيت منذ العام 1881، وما يزال يتمتع بعمق تراثي جميل يستقطب الزوار في كل وقت، لذا، ارتأت جمعية بيت النور أن تستغل هذا المكان، لأن يكون تراثياً من خلال المشروع الذي تستفيد منه نسبة لا بأس بها من سكان المنطقة.

وأشارت بني مصطفى إلى أن دخول “بيت خيرات سوف” ضمن خطة المسار السياحي لمبادرة “أردننا جنة” التي أطلقها الأمير الحسين بن عبد الله، قد يكون سلط الضوء على هذا المشروع الذي يعد خادماً للمنطقة، ومروجاً سياحياً في الوقت ذاته، ما “دفعنا إلى تطوير المنتج للزوار ووضع خطة سياحية متكاملة للزوار خلال الفترات المقبلة”.

وتُعد مبادرة “أردننا جنة” فرصة للتعرف على المناطق السياحية الأردنية، وتأتي لتشجيع السياحة الداخلية للأردنيين، من خلال حجز الرحلة السياحية من خلال الموقع الخاص بالمبادرة، بحيث تتكفل وزارة السياحة بعمل خصومات خاصة لذلك، ويتم التنسيق مع أماكن سياحية عدة لاستقبال الزوار، من خلال مسار متكامل، والحصول على خصم 40 % على جميع تجارب البرنامج للمواطنين الأردنيين كدعم من وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى المواصلات المجانية عند استخدام الحافلات السياحية.

كما يقدم “بيت خيرات سوف” فرصة للزوار من مختلف الدول لخوض تجربة “السياحية التجريبية”، والتي تعتمد على وجود فوج سياحي مثلاً يقوم بنفسه “بمساعدة السيدات” على عمل الوجبات التي يرغبون بتناولها في المطعم، والتي تعتمد على المنتج المحلي بكل تفاصيله، سواء لوجبات الإفطار أو الغداء، والتي من شأنها أن تعزز الصورة الجميلة لشعبنا المضياف وجمال الطبيعة التي من حولنا، على حد تعبير بني مصطفى.

ولا يقتصر عمل فريق “بيت خيرات سوف” على الإنتاج الغذائي فقط لخدمات المطعم، بل إن هناك الكثير من الرؤى والخطط التي يسعون إلى تحقيقها، كما بينت بني مصطفى، والتي أشارت إلى توعية المجتمع إلى خطورة التحطيب الجائر، الذي تعاني منه الكثير من القرى الريفية؛ حيث يطال هذا التحطيب أشجار البلوط المُعمرة؛ إذ تم إنتاج قهوة “البلوط” منها، وبذلك نسهم في تشجيع المزراعين على عدم اقتلاع البلوط وتحويله إلى خط إنتاج للقهوة، والتي يتم استخدامها في “بيت خيرات سوف”، ونالت إعجاب الزوار، لما فيها من فوائد صحية جمة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القائمين على “بيت خيرات سوف”، يقومون بتشغيل السيدات من بيوتهن من خلال شراء أشتال لبعض الأعشاب الطبيعية التي باتت على وشك الانقراض، وتشجيع السيدات على زراعتها في محيط منازلهن، وزيادة رقعة المساحة الزراعية منها، ومن ثم العودة لشرائها مرة أخرى منهن لصالح إنتاج “بيت خيرات سوف”، وبذلك يكون هناك تشغيل وتنسيق في الوقت ذاته لسيدات المجتمع المحلي.

وتأمل سيدات “بيت خيرات سوف” أن يكون المشروع فرصة لهن للاستمرار في العمل؛ إذ أصبحن على مقربة من تحقيق أهدافهن في مجال العمل السياحي الترويجي، ضمن مشروع تنموي نسائي متكامل.