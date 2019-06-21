بيت راس: الاعتداء على مقاول وعمال أثناء إصلاح خط مياه مكسور

أحمد التميمي

إربد – أعلنت شركة مياه اليرموك عن تعرض أحد الخطوط الرئيسية الناقلة للمياه قطر 300 ملم للكسر في منطقه بيت راس بمحافظة إربد، حيث تم إيقاف الضخ لإصلاح الخط عن مناطق بيت راس.

وبينت الشركة في بيان لها أن عددا من أحياء ومناطق بيت راس ستتأثر بالتزويد ولو جزئيا، حيث تم إرسال المقاول المنفذ للخط لإصلاح الخط ليتفاجأ باعتداء عدد من الأهالي عليه وإلقاء الحجارة على الأليات والعاملين حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المقاول ومراقبي التوزيع لدى الشركة ويجري حاليا استكمال اصلاح الخط ليتم اعتدة الضخ للمناطق المشار اليها.