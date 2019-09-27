“بيت ساحور” يشارك في بطولة غرب آسيا للسيدات بالكرة

عمان – الغد – يسعى فريق نادي أرثوذكسي بيت ساحور الفلسطيني، من خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا الأولى لأندية السيدات بكرة القدم، والتي تقام خلال الفترة ما بين 3-11 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في العقبة، إلى تكوين آفاق واسعة للاعباته والمساهمة بتشجيعهن وتحفيزهن نحو فرص أفضل.

وتحظى البطولة المقررة على ملعب شركة تطوير العقبة، بمشاركة فرق خمسة أندية هي إلى جانب بيت ساحور؛ نجوم الرياضة اللبناني، الرفاع البحريني، نادي أبو ظبي، ونادي شباب الأردن الأردني.

وستساهم البطولة في اكتساب اللاعبات المزيد من الخبرات والتجارب، كما أن المشاركات الخارجية تعمل على رفع مستوى ثقافة واهتمام المجتمع بكرة القدم النسوية -على حد تعبير- رئيس بعثة الفريق الفلسطيني جلال برهم.

يشير برهم إلى أن إطلاق هذه البطولة؛ يعكس مدى اهتمام اتحاد غرب آسيا بهذا القطاع: “قرار حكيم بأهداف ومخططات بعيدة المدى، وهو خارج عن المألوف مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كانت وقتها البطولات على المنتخبات الوطنية، وندعو إتحاد غرب آسيا للعمل على استمرارية هذه البطولة”.

كما يؤكد: “الإعلان عن هذه البطولة وضعنا أمام استحقاقات جديدة وإضافية على برامج تطوير فريقنا النسوي ورفع مستواه لتصدر الدوري المحلي وذلك عبر تكثيف التدريبات، والمباريات الودية مع فرق أخرى”.

ويضيف برهم الرئيس السابق لنادي بيت ساحور: “مشاركة كافة لاعباتنا في بطولة خارجية وليس فقط من تتواجد منهن مع المنتخب الوطني، يعطيهن مزيداً من الثقة، ويفتح المجال لتطوير الذات والمهارات في ظل تكافؤ الفرص، علاوة على الاحتكاك والخبرة والتجربة الجديدة من هذه المشاركة الخارجية”.

وتابع: “على المستوى الوطني، تضع هذه البطولات الأندية أمام واجبات جديدة تسهم في زيادة الاهتمام وتطوير كرة القدم النسوية، كما تضع الاتحاد الفلسطيني أمام مسؤوليات جديدة لإفراز كرة قدم نسوية على مستوى رفيع وتنافسي”.

ويوضح برهم، أن البطولة سترفع من حدة التنافس في البطولات المحلية على صدارة الدوري لتمثيل فلسطين في النسخ المقبلة للبطولات الإقليمية.