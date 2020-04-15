شركات وأعمال

“بيت.كوم” يوفر إعلانات وظائف مجانية لمواجهة كورونا

منذ ساعتين

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عمان – أعلن بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، عن توفير إعلانات وظائف مجانية لأصحاب العمل في المنطقة، بهدف مساعدتهم على ملء الشواغر الضرورية لمواجهة أزمة كورونا. حيث يمكن للمنظمات والشركات والحكومات اليوم الإعلان عن شواغرها الضرورية مجانًا عبر الإنترنت، والوصول إلى أكبر قاعدة بيانات في منطقة الشرق الأوسط والمكوّنة من أكثر من 38 مليون سيرة ذاتية.
في ظل انتشار فيروس كورونا، اضطرت الكثير من الشركات لتبني أساليب العمل عن بُعد وإعادة النظر في إجراءات التوظيف والعمل، إلا أنه في المقابل، تزايد الطلب على العديد من الوظائف الأخرى الضرورية للحد من انتشار الفيروس، أبرزها الأطباء والممرضين وخبراء الصحة العامة.
وتعليقا على الخبر، قالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: “تتزايد الحاجة اليوم لعدد من التخصصات والأدوار الوظيفية الضرورية لمواجهة أزمة كورونا، سواء كانت في المجال الطبي أو النقل والخدمات اللوجستية، أو أي مجال آخر يساعد في مواجهة أي تحديات اقتصادية قد تسببها الأزمة.” وأضافت: “تتمثل مهمتنا الأساسية في بيت.كوم في تمكين الأشخاص في المنطقة، وهذه الإعلانات المجانية ستساعد أصحاب العمل على ملء شواغرهم الضرورية لمواجهة أزمة كورونا والحد من انتشار الفيروس، بطريقة سهلة وسريعة.”

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