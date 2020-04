بيدرو: كنت أود اللعب تحت قيادة زيدان لرؤيته السديدة وأناقته

مدن – قال الإسباني بيدرو رودريجيز مهاجم تشيلسي الإنجليزي، إنه كان يود اللعب تحت إمرة الفرنسي زين الدين زيدان الذي يكن له الكثير من التقدير كلاعب.

وأكد رودريجيز: “كنت أود اللعب تحت قيادة زيدان، فهو لاعب أنيق للغاية ولديه رؤية سديدة في منتصف الملعب، كان يروق لي كثيرا، كلما لمس الكرة تتيقن أن شيئا رائعا سيحدث”، خلال لقاء عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعترف المهاجم الإسباني أن الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا “قاسي للغاية”، متمنيا استئناف الموسم حين يسمح الوضع بذلك، حيث قال: “نحن حبيسون منذ شهر. اتدرب كثيرا بالمنزل، لكن الحفاظ على اللياقة سيكون صعبا”.

