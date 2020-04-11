بيدرو: كنت أود اللعب تحت قيادة زيدان لرؤيته السديدة وأناقته

مدن – قال الإسباني بيدرو رودريجيز مهاجم تشيلسي الإنجليزي، إنه كان يود اللعب تحت إمرة الفرنسي زين الدين زيدان الذي يكن له الكثير من التقدير كلاعب.

وأكد رودريجيز: “كنت أود اللعب تحت قيادة زيدان، فهو لاعب أنيق للغاية ولديه رؤية سديدة في منتصف الملعب، كان يروق لي كثيرا، كلما لمس الكرة تتيقن أن شيئا رائعا سيحدث”، خلال لقاء عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعترف المهاجم الإسباني أن الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا “قاسي للغاية”، متمنيا استئناف الموسم حين يسمح الوضع بذلك، حيث قال: “نحن حبيسون منذ شهر. اتدرب كثيرا بالمنزل، لكن الحفاظ على اللياقة سيكون صعبا”.

#Pedro_Rodriguez #Transfer Roma Offer Pedro Contract With Spaniard Poised to Leave Chelsea in the Summer https://t.co/jbYKUfshcf — What The Sport (@_whatthesport) April 11, 2020

وأوضح: “الأمر أشبه بعطلة الصيف للاعبين لأنك لا تلمس الكرة، تفقد لياقتك بعض الشيء حتى لو كنت تداعب الكرة. ويعتمد الأمر على الفترة التي تبعد فيها عن الكرة وكلما طال الوقت كلما لاحظ فارق أكبر. إذا كانت المدة شهرين فستلاحظ فارقا شاسعا”.

وعاد بيدرو بالذاكرة للوراء حيث كشف “كنت محظوظا بمعايشة الحقبة الذهبية للبرسا، حين حصدنا كل شيء مع بيب (جوارديولا)، السداسية، وقدمنا كرة قدم رائعة ستظل محفورة في الأذهان للأبد. ونفس الأمر مع المنتخب. كانت امتدادا لمرحلة لويس أراجونيس وشهدت استمرارية فيسنتي ديل بوسكي. أنا محظوظ بمعاصرتي لهذه الحقبة الرائعة فضلا عن الفوز، وهو ما يمنح كل شيء قيمة أكبر”. (إفي)