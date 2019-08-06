رين (فرنسا) – أعار نادي بيراميدز، ثالث الدوري المصري لكرة القدم، لاعب وسطه البيروفي كريستيان بينافنتي الى نانت الفرنسي حتى نهاية الموسم المقبل، بحسب ما علمت وكالة (فرانس برس) الثلاثاء من النادي الفرنسي.

وخضع بينافنتي (25 عاما) للفحص الطبي الروتيني وسيحمل الوان الفريق الاصفر بدءا من الموسم المقبل.

#VIDEO | ¡Ya es oficial! Cristian Benavente fichó por el Nantes FC de Francia ► https://t.co/q8HwVyfUfC pic.twitter.com/AXCIugFe9H — DeportesLR (@DeportesLR) August 5, 2019

ودافع بينافنتي، المولود في مدريد لأب إسباني وأم بيروفية حملت الوان منتخب الكرة الطائرة، عن ألوان رديف ريال مدريد الاسباني بين العامين 2011 و2015، وقد ينتقل بشكل كامل الى نانت مع انتهاء الموسم المقبل مقابل 5 ملايين يورو، بحسب تقارير صحفية.

وقبل وصوله الى بيراميدز (الاسيوطي سابقا) في كانون الثاني (يناير) الماضي مقابل نحو 6 ملايين يورو، أمضى بينافنتي 3 مواسم مع شارلروا البلجيكي، وكان المدير الفني لمنتخب البيرو الارجنتيني ريكاردو غاريكا استبعد بينافنتي عن التشكيلة المشاركة في كوبا أميركا الاخيرة.