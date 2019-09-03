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بيراميدز يلحق بالزمالك إلى نهائي كأس مصر

منذ 3 ساعات

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القاهرة – لحق بيراميدز في الزمالك إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بكرة القدم، عقب فوزه على بتروجت 2-0 مساء الإثنين على ملعب “بتروسبورت” في القاهرة، بالدور نصف النهائي.

وحسم بيراميدز نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين، حيث منحه البوركينابي إيريك تراوري التقدم في الدقيقة 16، قبل أن يعزز إبراهيم حسن النتيجة بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 44.

وأضاع أحمد عفيفي لاعب بتروجت فرصة التعادل بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 39.

وكان الزمالك أول المتأهلين إلى المباراة النهائية بفوزه على الاتحاد السكندري 1-0 الأحد على ملعب الاسماعيلية.

(أ ف ب)

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