بيرتس يطرح نفسه كمرشح له قيمة كبيرة بحزب العمل

هآرتس

حيمي شليف

3/7/2019

إن إعلان السكرتير العام لحزب العمل عيران حرموني عن فوز عمير بيرتس في الانتخابات لرئاسة الحزب استقبل بترحاب من قبل الأعضاء التسعة الذين وجدوا أول من أمس في ردهة قاعة “سمول راش” المزينة في جامعة تل ابيب.

قبل ذلك بوقت قصير، الفتيات الجميلات اللواتي لبسن الباروكات الشقراء، بذلن كل قطرات الطاقة الأخيرة التي بقيت لهن بعد يوم طويل من الملل والتعب والتسليم بخسارة معروفة مسبقا، وذلك من اجل الوقوف أمام القادمين إلى القاعة وسؤالهم بنغمة من يسأل للمرة الألف، “هل صوت لستاف شبير؟”، لحسن حظي الشاب الذي كان يقف إلى جانبي لم يكن صحفي، لقد أجاب بـ “نعم” واثقة وواصل طريقه، ابتسامته اشارت إلى أنه كان سيجيب بنفس الاجابة بخصوص بيرتس شمولي. ولكن لا أحد كلف نفسه عناء سؤاله، إن مناسبة نشر نتائج التصويت يمكن أن تثير الانفعال، التوتر والأمل بالنسبة للمستقبل، ولكن لم يكن بالامكان أن تجد أي ذكر لجميع هذه الأمور في القاعة أمس.

إن غياب التوقعات والانفعال حولت الصراعات في القمة بين بيرتس وشمولي وشبير – أكثر من ذلك بين الاخيرين فيما بينهما – إلى صراعات أكثر مرارة وأكثر مدعاة لليأس بالنسبة لأعضاء الحزب، كل طرف من الطرفين قال إن فوز الطرف الآخر سيؤدي إلى تحطم الحزب، وربما أنهم جميعا كانوا محقين، الكثير من أعضاء الحزب اقتنعوا بأنه لا مبرر لمحاولة احياء الجثة، وفضلوا البقاء في البيت، الأمر الذي جعل بيرتس سعيدا.

نسبة تصويت منخفضة تعطي أفضلية لمن يوجد له تنظيم أفضل، ولمن ولاء مؤيديه أكبر، أي بيرتس، ولكن بيرتس عرف أنه إذا لم يحصل على 40 % من الأصوات في الجولة الأولى فان احتمال فوزه في الجولة الثانية التي يتحد فيها مؤيدو شمولي وشبير ضده، ضعيف جدا، معنى ذلك أنه ليس فقط انتخابه لم يثر الانفعال خارج محيطه ونشطائه الذين يأملون بالحصول على فائدة منه، بل ذلك يقف بالفعل في تناقض مع موقف أغلبية أعضاء الحزب.

بيرتس هو سياسي محنك ومؤهل، وحسب أقوال المراقبين الذين يرافقونه منذ سنوات هو قوي جدا، لقد ترأس حزب العمل في العقد الماضي، ورغم أن الـ 19 مقعدا التي حصل عليها في 2006 تعتبر اليوم بالنسبة للحزب حلم جميل، إلا أنه لم يأخذه إلى الأرض الموعودة، عند حفنة الأعضاء الذين مع ذلك جاءوا إلى القاعة في رمات افيف لأنهم اخطأوا في التفكير بأنه ستكون هناك عملية مثيرة، الحديث تركز على علاقته المتكدرة مع عدد من زملائه في قيادة الحزب وخوفا من أن عدد منهم يمكن أن يبحثوا عن مخرج للهرب منه ومن الحزب، وعن احتمال بيرتس للمفاجأة فضلوا الرد بابتسامة مريرة.

ليس هذا فقط، علاقة بيرتس المتكدرة مع اهود باراك تقلل احتمال أن يندمج حزب العمل مع كتلة برئاسة باراك، الذي كان يستطيع أن يثير على الاقل أمل ضئيل بالنجاح، حتى لو كان متواضعا، بيرتس بالتأكيد سيحاول وضع نفسه كمرشح له قيمة على رأس الحزب، لكنه سيكرس كل اهتمامه قبل أي شيء على البقاء حقا. هو بالتأكيد لا يريد أن يسجل على أوراق التاريخ بصفته الرئيس الأخير للحزب الذي قام بتأسيس الدولة، وحكمها بأغلبية، وبعد ذلك بدأ بتراجع بطيء، لكن متواصل، أدى به إلى ما هو عليه الآن.

ورغم الفوز، إلا أن الساعات الأولى لبيرتس في منصبه كانت حزينة، بعد اجراء نقاشات مع حرموني وآخرين قرر التنازل عن خطاب الفوز التقليدي خشية أن توفر القاعة الفارغة في الجامعة صورة مهينة، قبل تعليق الآمال على بيرتس لتغيير وضع الحزب بشكل كامل، وادخال الحماسة في اوساط مؤيديه والدافعية في اوساط المتطوعين، يجب على الأقل أن نراه ينظم جمهور مناسبا ومحترما يكلف نفسه عناء القدوم لسماع خطابه، بعد ذلك يمكن البدء بالحديث.