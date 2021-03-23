بيرلو يتلقى مساندة من مدرب المنتخب الإيطالي مانشيني

فلورنسا (إيطاليا) – تلقى مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو، دعم المدير الفني للمنتخب الايطالي لكرة القدم روبرتو مانشيني عقب الخسارة المفاجئة امام ضيفه بينيفينتو 0-1 وتضاؤل حظوظ فريق “السيدة العجوز” في الحفاظ على لقب الدوري للمرة العاشرة تواليا.

وقال مانشيني في مؤتمر صحافي في المركز الفني كوفيرتشانو حيث تستعد ايطاليا لمبارياتها ضد ايرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا في 25 و28 و31 آذار/مارس الحالي في بارما وصوفيا وفيلنيوس على التوالي في تصفيات مونديال 2022: “إنه يواجه بعض الصعوبات، لكنها جزء من المشوار (التدريبي)”.

وأضاف مانشيني: “كل ذلك جزء من مسيرة المدرب، هناك لحظات من الفرح وأحيانًا لا. بيرلو شاب، إنه في ناد كبير، هناك لحظات صعبة ولكن عليك أن تعرف كيف تتغلب عليها”.

وتلقى يوفنتوس، صاحب المركز الثالث، ضربة موجعة في سعيه الى اللقب العاشر على التوالي في الدوري حيث بات يتخلف بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر مع بقاء 10 مباريات لكليهما حتى نهاية الموسم.

واضطر مانشيني الخميس الماضي الى استدعاء 38 لاعبا للمعسكر الاعدادي لبدء التصفيات المونديالية، وذلك لمواجهة الاصابات المحتملة بسبب فيروس كورونا على وجه الخصوص.

ورغم العدد الكبير من اللاعبين الذين تم استدعاؤهم، بينهم لاعبان وجهت اليهما الدعوة للمرة الاولى هما قائد اتالانتا برغامو وقطب دفاعه البرازيلي الاصل رفايل تولوي ولاعب وسط سبيتسيا ماتيو ريتشي، أكد مانشيني انه يعرف تقريبا مجموعته التي سيخوض بها نهائيات كأس أوروبا المؤجلة الى الصيف المقبل (من 11 حزيران/يونيو الى 11 تموز/يوليو المقبلين).

وأوضح أن “جميع اللاعبين يجب أن يفكروا في أنه يمكنهم الانضمام إلى هذه المجموعة، حتى لو تم تشكيلها بالفعل. تقريبا، تم اختيار جميع اللاعبين الـ23 الذين سيذهبون إلى كأس أوروبا، وقد يتغير واحد أو اثنان …”. (أ ف ب)