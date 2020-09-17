ميلانو – أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الأربعاء أن المدرب الجديد ليوفنتوس أندريا بيرلو حصل على شهادة التدريب من الاتحاد القاري للعبة (يويفا)، قبل أيام من مستهل الفريق مشواره نحو لقب عاشر على التوالي في الدوري المحلي.

وعُين بيرلو بطل العام عام 2006 مدربا لفريق “السيدة العجوز” في آب/أغسطس الفائت بعد أسابيع قليلة فقط من توليه الإشراف على فريق ما دون 23 عاما.

وكان بيرلو (41 عاما) الذي لعب مع الـ “بيانكونيري” بين عامي 2011 و2015 ضمن مجموعة حصلت على شهادة “ويفا برو” من الاتحاد القاري من بينهم البرازيلي تياغو موتا لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الاسباني السابق، الذي تولى تدريب فريق جنوى لفترة وجيزة العام الماضي بين شهري اكتوبر/تشرين الاول وكانون الاول/ديسمبر.

كما حصل الايطالي لوكا توني مهاجم بايرن ميونيخ الالماني السابق والمتوج بلقب كأس العالم 2006 على الشهادة الى جانب فيتشينسو ايتاليانو المدرب الحالي لسبيتسيا الصاعد هذا الموسم الى دوري الاضواء والدولي السرياليوني السابق محمد كالون لاعب انتر السابق.

وحصل بيرلو على معدل 107/110 على أطروحته المكونة من 30 صفحة وتحمل عنوان “كرة القدم التي أريد”.

وتضم الاطروحة ثلاثة اقسام: المرحلة الهجومية، المرحلة الدفاعية والمرتدات (الهجومية والدفاعية) وقد نشرها الاتحاد الايطالي للعبة على موقعه الالكتروني.

وكتب الدولي الايطالي السابق “أريد أن ألعب كرة قدم كاملة وجماعية، مع 11 لاعبا نشطا في المرحلتين الهجومية والدفاعية”.

ويذكر في المقدمة “الفرق التي ألهمتني في تكوين فكرتي عن كرة القدم” وهي برشلونة تحت إشراف الهولندي يوهان كرويف والاسباني بيب غوارديولا، أياكس أمسترام الهولندي في إشراف لويس فان غال، ميلان الذي دربه مواطنه كارلو أنشيلوتي ويوفنتوس مع انتونيو كونتي.

يذكر ان بيرلو حقق لقب دوري ابطال اوروبا مع ميلان عامي 2003 و2007 تحت إشراف أنشيلوتي وفاز بلقب سيري “أ” في ست مناسبات (اثنان مع الروسونيري واربع مرات مع يوفتوس)، ويفتتح يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه على ارضه في تورينو ضد سمبدوريا الاحد. (أ ف ب)